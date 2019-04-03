Limasollular Derneği’nden, Atatürk Okulu’na anlamlı bağış

LİMASOLLULAR Derneği UK, Londra’da Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren Hornsey Atatürk Okulu’na 2 bin pound değerinde bağışta bulundu.

Limasollular Derneği, Londra’da Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren Hornsey Atatürk Okulu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette Şehitler anıldı, anneler günü kutlandı ve çocukların eğitimi için destek sağlandı.

Atatürk Okulu öğrencilerine destek amaçlı bütçelerinden 2 bin pound gibi sembolik bir miktarla katkıda bulunulmasının ardından Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, toplum içerisinde ileride kendilerinin görevini üstlenecek olan çocuklara destek vermenin görevlerin olduğunu söyledi.

37 yıldır bu önemli ve toplumsal görevi üstlenip yürüten Atatürk Okulları başkanı Türker Çakıcı’yı kutlayan Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan şöyle konuştu:

“Başarıdan başarıya yelken açan ve yarının kaptanları olacak olan ve toplum içerisinde bugün bizlerin olduğu görevleri üstlenecek olan çocuklarımıza destek vermek bizlerin görevidir. Az önce gururla çocuklarımızın Şehitlerimizi anması, anneler gününü kutlaması ve göğüslerini gere gere İstiklal marşımızı okumaları bizi büyük bir gurur deryasına sürükledi. 37 yıldır bu önemli ve toplumsal görevi üstlenip yürüten Atatürk Okulları başkanı Sayın Türker Çakıcı’yı da gönülden kutlarım.

Ayrıca gelmiş geçmiş ve halen görev yapan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bu vesileyle şehitler haftası nedeniyle tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anar, vefalı cefakar ve yüreklerinde sevginin hiç bir an eksilmediği annelerin de Anneler Gününü kutlarız.

Türker Çakıcı, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan’a anlamlı bir hediye olarak Türk bayrağı ve çiçek verdi.

Törenin ardından ada çayı bahar karanfil karışımı Kıbrıs’a özgü çay ikramı yapıldı. Çay eşliğinde hoş sohbetler gerçekleştirildi. Anlamlı ziyarette duygulu bir tören ve güzel bir paylaşımla mutluluk yaşandı.

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