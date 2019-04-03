Yetenekli Alya için, maddi destek kampanyası başlatıldı

İNGİLTERE Kraliyet Bale Okulu sınavını kazanan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı Bölümü öğrencisi Alya Coğur’un İngiltere’de eğitim alabilmesi için maddi destek kampanyası başlatıldı.

Öğretmenleri tarafından oldukça yetenekli olduğu belirtilen ve hakkından övgü ile bahsedilen küçük Alya’nın eğitimi için, Londra’daki toplumdan maddi destek bekleniyor.

Alya için internetten başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler “https://www.gofundme.com/new-royal-ballet-school-student&rcid=r01-155251261478-63ef7c66aç3ç4e87&pc=wa_co_campmgmt_m” adresini tıklayarak maddi destekte bulunabiliyor.

Öğretmenleri Alya’yı şöyle anlattı:

“Alya’nın baleye olan yeteneğini küçük yaşlarda fark ettik ve bunun sadece hobi düzeyinde olmayacağını anladık. O’nu profesyonel olarak yetiştirebilecek kurum araştırmalarına girdik. Ülkemizde birçok konservatuarımızın her sene belli tarihlerde açmış olduğu yetenek sınavları olduğunu fark ettik. Tercihimiz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale yarı zamanlı sınavını denemekten yana oldu. Daha önce herhangi bir kursa gitmemiş olan Alya 9 yaşında girmiş olduğu bu sınavda başarı göstererek bale hayatına adım attı.

Yeteneği öğretmenlerinin dikkatinden kaçmadı ve konservatuarın tam zamanlı sınavlarına girmesi gerektiği önerildi. 2 sene yarı zamanlı eğitim aldıktan sonra ortaokul seçmeleri olan tam zamanlı giriş sınavında da başarı gösterdi. Şu an 6’ınca sınıfta olan Alya, öğretmenlerinin önerisi ve desteği ile dünyanın en saygın bale okulu olan Royal Ballet School un ön elemelerine bir ders videosu çekimi ile katıldı. Yaklaşık 300 başvurudan 15 öğrenci video audition elemesinde başarı göstererek Londra’ya, final gününe davet edildi. Bir günlük yoğun seçme aşamalarından sonra (akademik testler, yabancı dil bilgisi testi, psikolojik ve fizyolojik testler, artıştık ve teknik yetenek testleri) Alya kendi yaş grubunda okulun 8’inci sınıfına kabul edilen 2 öğrenciden birisi oldu.

Kısıtlı konservatuar imkanlarımıza rağmen Türkiye olarak dünyada her alanda başarılı sanatçı ve sporcular yetiştirecek düzeydeyiz. Yeter ki aileler çocuklarının yeteneklerini erken fark edip doğru yerlere başvursunlar. Yeter ki devlet ve saygın kuruluşlar bu çocukları fark edip eğitimlerine ve sanat kariyerlerine destek olsunlar.”

Okulumuz öğretmenlerine göre Alya ve Yasemin bu okula girmeye hak kazanan ve İngiltere Kraliyet Bale Okulunda dans edecek ilk Türk öğrencilerdir.

Daha önce herhangi bir bale ya da dans kurşuna gitmeyen Alya, 4 yıllık konservatuar eğitimi ile bu başarıya ulaştı. Alya’nın bu başarıda ki en büyük artılarından birisi 4 notayı aynı anda duyabilecek müzik kulağına ve her balerinde aranan güçlü psikoloji ve disipline sahip olmasıdır. Bale bir değil birden fazla yeteneğin birleşiminden oluşan en zor sanat dalı olarak kabul edilir. Bölüm başkanımız Oral Bey’in deyimi ile Alya da ki bu doğal yetenek 1000 balerinden 1 kişide olabilecek bir yetenektir.

Birçok balet ve balerin için hedeflenmiş en önemli okul olarak bilinen Royal Ballet School, yine bölüm başkanımız ve öğretmenlerimize göre Robert Kolejini ya da Harward Üniversitesini kazanmak gibi bir başarıymış. Bu fırsatın bir daha önlerine çıkmayabileceğini ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini önemle belirtiyorlar ve öğrencilerinin eğitimlerini orada tamamlamalarını gerek Türk Balesi adına gerekse öğrencilerinin sanat kariyerleri adına gönülden diliyorlar.

İlginiz, anlayışınız ve desteğiniz için şimdiden sonsuz teşekkürler.”