Mühendisler Birliği, ‘Lefkoşa SOS Çocuk Yurdu’ yararına toplandı

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği’nin (TCEA), Lefkoşa SOS Çocuk Yurdu yararına düzenlediği 33’üncü Kuruluş Balosu’nda, mühendisler bir araya geldi.

West End’teki Kibele Restoran’da gerçekleştirilen geceye KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, eşi Tuncel Tuncalı ve aralarında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından ödüllendirilen mühendisler de katılım sağladı.

TCEA Başkanı Makina Mühendisi Dr. Esin Sırrı açılış konuşmasında, KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı, eşi ve konuklara hitaben “hoşgeldiniz” dedi ve kısa bir konuşma yaptı. Kraliçesi II. Elizabeth tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı unvan ve onur ödülü verilen Dr. Teoman Sırrı, eşi Esin Sırrı’yı gecede yalnız bırakmadı.

Sayıları 100’ü aşkın davetlinin katıldığı baloda Dr. Esin Sırrı, “Bu kadar güzel ve yardımsever insanı bir arada görmek bizleri mutlu etti. Bu gecenin hazırlanmasında büyük emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve bilhassa sosyal sekreterimiz Mine Bayar’a gönülden teşekkür ederim” dedi.

TCEA’nın 33 yıllık bir maziye sahip olduğunu hatırlatan Dr. Sırrı, kurumlarının Kıbrıs Türk halkını çeşitli teknik alanlarda başarı ile temsil etmelerinden dolayı varlıklarının Birleşik Krallık’ta tanındığını ifade etti.

Sırrı bu konuda; “Geçen yılın ekim ayında üyelerimizden Prof. Mehmet Karamanoğlu’nun İngiliz Parlamentosu’nda yaşlılara yardım amacıyla geliştirdiği roboton sergilenmesi, Prof. Esen Bayar’ın üç kez Kraliçe II. Elizabeth tarafından ödüllendirilmesi, Makina Mühendisi Dr. Füsun Nadiri’nin İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) tarafından Uluslararası Yılın Kadını seçilmesi hepimiz için onur kaynağıdır. Birliğimiz tüm Türkçe konuşan topluma hizmet vermektedir” şeklinde konuştu.

Genç üyelere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Sırrı sözlerini şöyle tamamladı; “Bu nedenle sizlerden bir ricam olacak. Mühendislik ve teknik alanlarda çalışan veya eğitim alan kardeşlerimize birliğimize üye olmaya için teşvik edin. Bu birliğin devamı için gençlere ihtiyaç vardır. Birliğimiz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de çeşitli yardım kurumlarına da katkıda bulunmuştur. Bu akşam piyango çekilişinden elde edilen gelir Lefkoşa S.O.S Çocuk Yurdu’na bağışlanacaktır. Leziz yemeklerinden dolayı Kibele Restaurant yöneticisi Batuhan Kaya’ya, ekibine, kıymeti müzisyenlerimize, piyango çekilişine değerli hediyeler veren şahıs ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi dilerim”

Geceye solistler Özgür Canyurt, Kerem Ergen, klavye ve yan flütte Hüseyin Cemgünal dillerden düşmeyen şarkılarla renk kattılar.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.