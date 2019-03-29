Brexit: İngiltere Parlamentosu anlaşmayı 3. kez reddetti İngiltere Parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı 286'ya karşı 344 oyla reddetti. Böylece anlaşma 3. kez İngiltere Parlamentosu tarafından reddedilmiş oldu.

Anlaşma daha önce de Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkal reddedilmişti. İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyon ise bugün oylanmadı.

Bugünkü oylama öncesi Avam Kamarası’nda konuşan İngiltere hükümetinin en üst düzey hukuk danışmanı Geoffrey Cox, alınacak kararın “ülkedeki binlerce iş yerinin milyonlarca bireyin ve AB ülkelerinde yaşayan bir milyon İngiltere vatandaşının geleceğini netleştireceğini” söylemişti.

Geoffrey Cox, hükümetin “parlamentonun AB ile kurulacak ilişkiye dair fikir birliği arayışındaki sürece saygı duyduğunu” belirterek, “Bu bizim yasal hakkımızdan faydalanmamız için son şans” demişti.

Yasal olarak AB’den ayrılış tarihi 29 Mart yani bugün olarak öngörülüyordu. Ancak AB’nin Brexit’in daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebine şartlı onay vermesi sonrası parlamento da ayrılık tarihini ertelemeyi kabul etmişti.

AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere’nin 12 Nisan’da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit’in 22 Mayıs’a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

İngiltere mevcut koşullarda ya AB’den Brexit’in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ya da AB’den anlaşma olmadan ayrılacak. Ancak İngiltere’nin AB’den Brexit’in 22 Mayıs’tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyo