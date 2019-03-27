Kaan Aslan, cinayetiyle ilgili gelişme

Londra’nın Hackney bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Türk genci Kaan Aslan cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Cinayetle ilgili şüpheli 1 şahıs Eylül ayında gözaltına alınmıştı. Eylül’de gözaltına alınan 24 yaşındaki Bruno Pateco-Te, mahkemeye çıkarıldı. Yapılan soruşturma sonucunda 21 yaşındaki Türk genci Kaan Aslan’ın çete savaşına kurban gittiği belirtildi.

Cinayetle ilgili soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgilere göre, herhangi bir çeteyle ilgisi olmayan Kaan Aslan’ın, sokakta bulunduğu sırada iki çete arasında yaşanan kavga nedeniyle, tanımadığı kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİN ÜZERİNDEN 1 BUÇUK YIL GEÇTİ

Üniversite eğitimi için para biriktirmeye çalışan 21 yaşındaki Türk genci Kaan Aslan’ın, Deliveroo ismindeki firma için çalıştığı ve gece vardiyasından çıktıktan sonra Doğru Londra’da bulunan evine doğru giderken bıçaklanması sonucunda hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 buçuk yıl geçti.

1 KİŞİ CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Eylül’de gözaltına alınan 24 yaşındaki Bruno Pateco-Te, 19 Mart Salı Old Bailey Mahkemesi’ne çıkarıldı.

En az beş erkeğin ‘planlanan saldırıya’ dahil olduğunu düşünülüyor, ancak sadece bir tanesi cinayetle yargılanıyor.

ÇETE SAVAŞINA KURBAN GİTTİ

Yapılan açıklamaya göre, Kaan Aslan’ın cinayeti Hackney, Stokey 6 ve Niners çetelerinin arasındaki çekişmeden kaynaklandığı ifade edildi.

Cinayetle ilgili soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgilere göre, herhangi bir çeteyle ilgisi olmayan Kaan Aslan’ın, sokakta bulunduğu sırada iki çete arasında yaşanan kavga nedeniyle, tanımadığı kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırıdan sadece bir hafta önce, E9 posta kodundan sonra adı verilen Niners çetesinin bir üyesi olan Bruno Pateco-Te’nun kardeşi Joao, ‘rakipleri’ tarafından saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

Saldırının ardından, Joano’ya saldıran grup Youtube’e saldırıya ilişkin bir müzik klibi paylaştı. Yayınlanan müzik klibi ise Joano’nın kız arkadaşına atıfta bulunarak, ‘Onu çocuklarının annesinin önünde dövdük’ gibi hakaretler ve küfürler içeriyordu.

Bruno Pateco-Te ve arkadaşlarının, o sırada öfkelerini çıkarabilecekleri potansiyel bir hedef aramaya başladığı iddia edildi. Ve o sırada Kaan Aslan’ı gören öfkeli grup, Aslan’ın hangi bölgeden olduğunu sorgulamaya başladı ve Aslan kaçmaya çalışırken bıçaklı saldırıya uğradı.

Kaan Aslan, herhangi bir ilgisi olmayan çete savaşı uğruna kurban gitti ve Bruno Pateco-Te duruşması devam ediyor.