“İngiltere’de son sigara 2050 yılında içilecek”

İngiltere’de sigara kullanımını araştırmak için yapılan yeni bir çalışma ülkede son sigaranın 2050 yılında Derby kentinde içileceğini ortaya koydu.

7.4 milyon vatandaşın tütün ürünleri kullandığı İngiltere’yi konu alan yeni bir rapor ülkede son sigaranın 2050 yılında içileceğini ortaya koydu.

Philip Morris tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre 2024 yılı itibariyle Bristol ve 2026 yılı itibariyle York, Wokingham ve Berkshire kentleri sigarasız şehirler olarak anılacak.

Tütün ürünlerinin kullanımını inceleyen araştırma kapsamında elektronik sigara gibi ürünler sebebiyle sigara tüketiminde oluşan azalmanın sonuçları baz alındı.

Analysts Frontier Economics’in araştırması, 1990 yılında her 3 İngiliz vatandaşından birinin sigara kullandığını ortaya koymuştu. Günümüzde bu oran nüfusun yüzde 15’ine kadar inmiş durumda.

İngiltere’de sigara içme oranı Temmuz 2007’de kamuya açık yerlerde uygulanmaya başlayan yasakla birlikte ciddi şekilde azalış göstermeye başladı.

İngiltere hükümeti 2015 yılında da sigaraların market raflarında satışını yasaklama kararı almıştı.

2017 yılı itibariyle ülkede sigara fiyatlarına ciddi oranda vergi getirilmiş ve 10’lu sigara paketlerinin satışı yasaklanmıştı.

Yeni kabul edilen yasa kapsamında da ülkede 2020 yılı itibariyle mentol aromalı sigaranın satışı tamamen yasaklanacak.