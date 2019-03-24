İngiltere’de Brexit’in iptalini isteyenler 5 milyondan fazla imza topladı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasını istemeyenler, İngiltere Parlamentosu’nun dilekçelere ayrılan internet sitesinde 5 milyondan fazla imza topladı.

Dilekçede İngiltere hükümetinden, Lizbon Antlaşması’nın üye ülkelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50’inci maddesinin işletilmesinin geri çekilmesi ve AB’den çıkma planının yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.

Pazar İngiltere saati ile 20.00 civarına kadar 5 milyon 200 binden fazla kişi dilekçeyi imzaladı.

Guardian gazetesi, “50. maddeyi geri çek ve AB’de kal” başlıklı kampanyanın petition.parliament.uk sitesinde şu ana kadar en çok imza alan kampanya olduğunu belirtiyor.

Dilekçede “AB’den çıkışın halkın tercihi olduğu söyleniyor. Dilekçeye güçlü bir destek verip bu iddiayı çürütelim” deniyor.

23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumunda İngiltere halkının yüzde 51.89’u AB’den ayrılma, yüzde 48.11’i birlikte kalma yönünde oy kullanmıştı.

2016’da AB’den çıkışın oylanacağı 2. referandumun yapılması için başlatılan kampanyaya 4 miyon 150 bin kişi imza vermişti.

Sitede 10 binden fazla imza alan dilekçelerin parlamento tarafından görüşüleceği belirtiliyor.

Son imza kampanyasını başlatan Margaret Georgiadou, ölüm tehditleri aldığını ve Facebook hesabını silmek zorunda kaldığını açıkladı.

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma süreci, parlamentonun AB’den ayrılma anlaşmasını iki kez reddetmesi sonrası siyasi krize dönüşmüş durumda.

Cumartesi günü yeni referandum talep eden yüz binlerce kişi, başkent Londra’daki yürüyüşte bir araya geldi.