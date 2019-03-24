Londra Belediye Başkanı, Kuzey Kıbrıs reklamlarını durdurma kampanyası reddetti

Geçtiğimiz Ocak ayında, İngiltere’nin başkenti Londra’nın sembolleri olan kırmızı otobüsler ile merkez metro istasyonları, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtan reklamlarla donatılmıştı.

KKTC İngiltere 2019 turizm tanıtım kampanyası çerçevesinde, Londra merkezinde bulunan 100 kırmızı otobüs ve merkez metro istasyonlarında bulunan 25 reklamla, Ada’ya gelen turist sayısının hedeflenen rakama ulaşması için bir girişim de bulumuştu.

KKTC Turizm Bakanlığı tarafından İngiltere’de yapılan ‘Kuzey Kıbrıs’ turizminin tanıtılmasından Rumlar rahatsız oldu ve yetkili makamlara “Kuzey Kıbrıs” reklamlarının kaldırılmasıyla ilgili yazılı şikayette bulundu ve imza kampanyası başlatmıştı.

İmza kampanyası yaklaşık üç bin imza topladı.

BELEDİYE BAŞKANI REDDETTİ

Kuzey Kıbrıs reklamlarının kaldırılması yönünden başlatılan imza kampanyası ile ilişkin Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’dan cevap geldi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bunun hassas konu olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Change.org web sitesinde sunulan ve Londra için Ulaşım (TfL) sitesinde Kuzey Kıbrıs ile ilgili reklamlarla ilgili dilekçeniz için teşekkür ederiz.

Bunun hassas bir konu olduğunu anlamamıza rağmen, 2005’teki Yüksek Mahkeme kararı, TfL’nin yalnızca kamuoyu duyarlılığı nedeniyle veya ‘Kuzey Kıbrıs’ın’ uluslararası tanınmış bir bölge veya devlet olmadığı üzerine reklam ilanlarını reddedemeyeceğini belirlemişti.

Bu nedenle TfL, Kuzey Kıbrıs Turist Kurulu tarafından sunulan her yeni kampanyayı reklam politikasına göre icelemeye devam edecek ve halihazırda söz konusu reklamı politika şartlarına uygun olarak kabul ediyor.

Bu yanıtın isteğinizi yerine getirmeyeceğini biliyoruz, ancak bunun TfL’nin bu konudaki tutumunu açıkladığını umuyoruz”.