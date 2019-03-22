Sınıf arkadaşının yüzünü satırla kesmeye çalışırken yakalandı

Olayın Salı günü Kuzey Londra’da Barnet’teki bir ortaokulda meydana geldiğini belirten polis öğrenciler arasındaki anlaşmazlığın bu şekilde sonuçlandığını belirtti.

Salı akşamı çocuğun olayda kullandığı suç aletinin Twitter üzerinden paylaşılmasıyla bir çok tepkileri beraberinde getirdi.

Bir twitter kullanıcısı olaya ilişkin şöyle bir yorumda bulundu: ”Okula götürdüğüm en tehlikeli şey iyi bilenmiş bir kalem oldu hep, bundan da öteye geçmemesi gerekir.”

Son zamanlarda kesici ve delici aletlerin kullanımı Londra’da yagınlaşmasıyla birlikte küçük yaştaki çocuklarında bu suçlara özendiği gözlemlendi.