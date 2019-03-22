“Bugün yeni bir şey denemek istiyorum” dedi, silahla banka soyup tutuklandı Polis, Yang'in çantasında 10 bin 745 dolar buldu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Xengxai Yang, silahla banka soymaya çalıştıktan sonra tutuklandı. Polis raporlarına göre Yang, “Bugün yeni bir şey denemeye karar verdim, o yüzden bir banka soydum” dedi.

Post Crescent’in aktardığına göre Yang, “bir finansal kurumu tehlikeli bir silah ile soyma” suçundan tutuklandı. Yang, 28 Mart’ta tekrar hâkim karşısına çıkacak.

Verilen ifadelere göre Yang, elinde bir silah ve suratında siyah bir kayak maskesi ile bankaya girdi ve banka çalışanlarından 10 bin dolar istedi. Parayı aldıktan sonra Yang, çalışanların ellerini bağladı.

Olay yerine gelen polis, bankadan hızlı adımlarla uzaklaşan maskeli ve güneş gözlüklü, tamamen siyah renkli giyinen birini görünce yanına gidip çantasını aradılar. Çantada silah bulununca Yang, gözaltına alındı. Yang polise soygunun planlı olmadığını, “Bugün yeni bir şey denemek istediğini, o yüzden de banka soymaya karar verdiğini” söyledi.

Polis, Yang’in çantasında 10 bin 745 dolar buldu.