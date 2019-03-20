May’den AB’ye: Brexit 30 Haziran’a ertelensin

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecini 30 Haziran’a ertelemek istediğini belirten bir mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderdi.

May, Tusk’a yazdığı mektupta, daha önce parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmak istediğini dile getiriyor ve bu oylamanın gerçekleşebilmesi için de AB’den erteleme istiyor.

May, mektupta Brexit’i 30 Haziran’dan daha ileri bir tarihe ötelememe sözü de veriyor.

BBC muhabiri Nick Eardley, May’in gönderdiği mektubu Twitter’dan paylaştı.

Reuters’ın ulaştığı bir belgeye göre ise AB Komisyonu May’in erteleme talebini kabul etmeyecek.

Yarın başlaması planlanan AB liderler zirvesi öncesinde gerçekleşen Avrupa Komisyonu’nun haftalık toplantısında hazırlanan bir bilgilendirme notunda, AB liderlerinin Brexit konusunda iki seçeneği olduğu ifade ediliyor:

Brexit’i 23 Mayıs’a öteleyen bir teknik erteleme

Bir yıldan daha uzun süreli bir erteleme

23 Mayıs tarihinin belirlenmesindeki en önemli gerekçe ise bu tarihe Avrupa Birliği üyesi ülkeler genelinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacak olması.

Reuters’a göre Komisyon’un notunda “İngiltere’nin teklif ettiği herhangi bir erteleme en fazla 23 Mayıs’a kadar olmalı ya da Avrupa Parlamentosu seçimlerine İngiltere’nin katılımını da kapsayan çok daha uzun süreli bir ertelemeye gidilmeli. Ancak bu yolla AB kurumlarının işleyişini koruyabiliriz” deniyor.

İngiltere mevcut şartlarda 29 Mart’ta AB’den ayrılacak.

ANLAŞMA İKİ KEZ REDDEDİLMİŞTİ

İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, geçen hafta da 149 oy farkla reddetmişti.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow, anlaşmanın hiçbir değişiklik yapılmadan üçüncü kez Parlamento’da oylatılamayacağını açıklamıştı.

Parlamento geçen hafta önce İngiltere’nin herhangi bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmasına karşı çıkmış, sonra da Brexit’in ertelenmesi anlamına gelen Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesinin uzatılmasına onay vermişti.