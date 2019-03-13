AB’den anlaşmasız ayrılık seçeneğine ‘hayır’ dedi

12 dakika önce
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İngiliz parlamentosu AB’den anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklife destek verdi.

İngiltere Parlamentosu’nda çarşamba günü yapılan oylama ile Birleşik Krallık için ‘Sert Brexit’ olarak bilinen anlaşmasız ayrılık seçeneği masadan kaldırıldı.

Oylamada 308 parlamenter ‘anlaşmasız Brexit’in seçeneklerden biri olarak masada kalması yönünde oy kullanırken 312 parlamenter böyle bir seçeneğin gündeme gelmemesi için oy verdi. Yapılan oylama ile anlaşmasız ayrılık seçeneği ‘her koşulda’ masadan kaldırılmış oldu.

Sert Brexit’in seçenek dışı kalması ile geriye kalan son adım Perşembe günü yapılacak olan erteleme oylaması. Bu oylama sonucunda erteleme talebi çıkarsa İngiltere hükümeti 29 Mart olan Brexit tarihini erteleme isteğini Brüksel’e iletecek ancak talebin kabul edilmesi için 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

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