Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Cemevi’nde kutlandı

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle 10 Mart Pazar akşamı, İngiltere Alevi Kültür Merkezi’nde kutlandı.

Etkinlikte 161 yıldır kadınların mücadele günü olarak tanımlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ve kadın hakları mücadelesinde hayatlarını kaybeden kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Günün anlam ve önemine değinmek için Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Kadın Kolları Başkanı Emmoş Güzel konuşma yaptı.

Emmoş Güzel “kadın doğuran, büyüten ve yaşatandır, kadın işçi ekmekçi, yolu tamamlayan, geleceğe ışık tutandır, annedir ve kadın candır canandır” ifadesini kullandı.

Güzel, “Dünya emekçi kadınlar gününü saygıyla karşılıyorum. Bu anlamda bizim kadınlar olarak birlik ve dayanışmamız için çok önemlidir” dedi.

Güzel, sivil toplum örgütlerindeki kadınları sahneye davet etti ve her birine çiçek verdi.