May, AB’den anlaşmasız ayrılığa ‘hayır’ oyu verecek

4 saat önce
0 118 Bir dakikadan az

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün görüşülecek AB’den anlaşmasız ayrılık taslağına ‘hayır’ oyu vereceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılığın (Brexit) anlaşmalı olmasını istediğini belirterek, anlaşmasız ayrılık taslağına “hayır” oyu vereceğini söyledi.

May, Avam Kamarasındaki “Başbakan’a Sorular” oturumunda, Brexit’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB’den bir anlaşma ile ayrılmak istediğini belirten May, ellerinde iyi bir anlaşma bulunduğunu savundu.

Bugün görüşülecek AB’den anlaşmasız ayrılık taslağına “hayır” oyu vereceğini kaydeden May, hükümetin düzenli bir ayrılık için çalıştığını ancak anlaşmasız ayrılığa da fon ayırdığını vurguladı.

May, AB’nin anlaşmasız ayrılık durumunda bir geçiş dönemi olmayacağını net şekilde ifade ettiğine de dikkati çekti.

Parlamentoda bugün, anlaşmasız ayrılık taslağının da reddedilmesi durumunda yarın Brexit’in ertelenmesi oylanacak.

BREXIT İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Başbakan May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ”tedbir maddesi”nin kullanım koşullarına ”açıklık getiren” bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşsa da parlamenterleri ikna edememiş ve Brexit Anlaşması, dün ikinci kez reddedilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almış, 2 yıllık süreci 29 Mart 2017’de başlatmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

8 dakika önce
12

AB’den anlaşmasız ayrılık seçeneğine ‘hayır’ dedi

4 saat önce
105

Brexit – İngiltere Parlamentosu’nda yeni oylama: AB’den anlaşma olmadan ayrılalım mı?

10 saat önce
339

‘Anlaşmasız senaryo’ yaklaşıyor: Brexit’te şimdi ne olacak?

10 saat önce
242

İngiltere basınında Brexit yorumları: ‘May’in başbakanlığı tehlikede’

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin