Brexit – İngiltere Parlamentosu’nda yeni oylama: AB’den anlaşma olmadan ayrılalım mı? Brexit anlaşmasını dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu bugün ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

Oylamanın TSİ 22:00’de yapılması bekleniyor. Milletvekilleri, AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya “Evet” derlerse İngiltere 29 Mart’ta resmen birlikten çıkmış olacak. AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya “Hayır” denmesi halinde ise bu kez yarın İngiltere Parlamentosu’nda bir oylama daha yapılacak. Bu oylamada milletvekillerine, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) ertelenmesini isteyip istemedikleri sorulacak.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow milletvekillerinin bu akşam iki önergeyi daha oylayacaklarını açıkladı. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinden Caroline Spelman’ın, çeşitli partilerden milletvekillerinin de desteklediği önergesi, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin her durumda devre dışı bırakılmasını öngörüyor.

Yine Muhafazakar Parti’den Damian Green’in önergesinde ise hükümete, AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya yönelik hazırlıkların tamamlanması için Brexit’i 29 Mart’tan 22 Mayıs’a kadar ertelemesi çağrısı yapılıyor.İngiltere Parlamentosu Ocak ayında 230 oy farkla (202’ye karşı 432 oyla) reddettiği Brexit anlaşmasına dün de 149 oy farkla (242’ye karşı 391 oyla) “Hayır” demişti.

Başbakan May oyunu açıkladı

Başbakan Theresa May bu sabah kabinesini topladı ve bakanlarla son gelişmeleri değerlendirdi. Theresa May bugünkü oylama öncesi Parlamento’da milletvekillerinin Brexit stratejisine yönelik sorularını yanıtladı.

May, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’nin sorusu üzerine, bu akşam yapılacak oylamada kendisinin de İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılmaması yönünde oy kullanacağını söyledi. Corbyn ise May’in “dümensiz bir hükümetin başında olduğunu” söyledi ve Başbakanı ülkeyi büyük bir ulusal krize sürüklemekle suçladı. İngiltere’de Başbakan May’in bir aşamada Brexit anlaşmasının Parlamento’da üçüncü kez oylanmasını isteyebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.