Kuzey Londra’da bir genç otobüste göğsünden bıçaklandı

Kuzey Londra’da Cumartesi günü sabah saatlerine doğru kimliği belirsiz kişilerce, 19 yaşındaki bir genç otobüste göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

8 saat önce
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KUZEY Londra’da Cumartesi günü sabah saatlerine doğru kimliği belirsiz kişilerce, 19 yaşındaki bir genç otobüste göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Kuzey Londra’da Finchley Colney Hatch Lane’daki 134 numaralı otobüste 19 yaşındaki bir genç göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Kimliği belirsiz kişilerce yaralanan genç, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonar hastane kaldırıldı. Durumunun hala kritik olduğu belirtilen gencin kimler tarafından ve ne için bıçaklandığına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Scotland Yard olaya ilişkin açıklama yaparak, araştırmaların devam ettiğini ama henüz bir tutuklanmanın olmadığını aktardı.

Olay yerinden hava ambulansı ile hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan polis, durumun hala aciliyetini koruduğunu belirtti.

Barnet’teki polis memurları suçluları bulmak için araştırmalarına devam ettiklerini ve bu bıçaklanama suçu hakkında bilgisi olan kimse varsa, www.fearless.org adresinden kendileri ile iletişime geçmelerini istedi.

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