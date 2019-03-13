Londra metrosunda ‘ırkçılık’

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da metroda bir kişi, siyahi bir yolcuya ırkçı hareketlerle saldırıda bulundu.

Kentin kuzey istikametine doğru giden ve Kennington durağına yaklaşan metroda bulunan, beyaz bir kişi, siyahi yolcuya doğru maymun gibi sesler çıkararak ve hareketler yaparak saldırdı.

Mohammed Dirir isimli şahıs maymun hareketleri yaparak koltukların üzerine zıplayan ve sonra kendi üzerine gelen saldırganı, cep telefonu ile kayda aldı.

Dirir daha sonra bu görüntüyü “Irkçılık hala yaşıyor. Dünyanın her yerindeki benimle aynı renkte olanlar, güçlü durun.” yorumuyla Instagram hesabından paylaştı.

Londra Meclis Üyesi Florence Eshalomi, Mohammed Dirir’in Instagram’daki paylaşımının altına yazdığı yorumda, “Bu aptal ırkçılığa maruz kalmak zorunda olduğunuzu gördüğüm için gerçekten üzgünüm. Bu durumu belediye başkanı ve ulaşımdan sorumlu belediye başkan yardımcısına taşıyacağım.” ifadesini kullandı.

Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre, İngiliz ulaştırma polisi olayı “ırkçı saldırı ” kapsamında değerlendiriyor. Görgü tanıklarının da polis tarafından ifadeye çağrıldıkları bildirildi.

Saldırı görüntüsü sosyal medyada hızla yayılırken Twitter kullanıcıları olayı “şoke edici”, “iğrenç” ve “utanç verici” olarak nitelendirdi ve metroda bulunan yolcuları da sessiz kalmakla eleştirdi.

Bu arada Muhammed Dirir’in paylaştığı video, Instagram tarafından, ‘yayın ilkelerine uymadığı’ gerekçesiyle kaldırıldı.