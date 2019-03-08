Ankara Anlaşması davası görüldü İngiliz İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı veren Ankara Anlaşması'yla ilgili zorlaştırıcı düzenlemesine karşı açılan davanın duruşması yapıldı. Türk İş İnsanları Birliği Kurucusu İpek Leni Candan, "(Duruşmanın) Tatmin edici geçtiğini, tüm argümanlarımızı hakime sunduğumuzu ve hakimin bunları anladığı konusunda içimizin rahat olduğunu söyleyebilirim. Olumlu bir sonuç umut ediyoruz" dedi.

Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması’yla ilgili zorlaştırıcı düzenlemesi nedeniyle İngiltere İçişleri Bakanlığına karşı açılan davanın duruşması yapıldı.

Ankara Anlaşması’ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği”nin açtığı davanın duruşması Londra’da Yüksek Mahkemede görüldü.

Hakim, kararın açıklanmasını henüz belirlenmeyen bir tarihe bıraktı. Davayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Türk İş İnsanları Birliği Kurucusu İpek Leni Candan hukuki süreç devam ettiği için duruşmanın içeriğiyle ilgili bilgi veremeyeceğini, ancak ümitli olduklarını söyledi. “(Duruşmanın) tatmin edici geçtiğini, tüm argümanlarımızı hakime sunduğumuzu ve hakimin bunları anladığı konusunda içimizin rahat olduğunu söyleyebilirim.” diyen Candan, “Olumlu bir sonuç umut ediyoruz.” ifadesini kullandı.

KOŞULLAR ZORLAŞTIRILDI

İngiliz İçişleri Bakanlığının geçen yıl aldığı kararla Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de bulunan yaklaşık 12 bin 500 kişi ile ailesinin süresiz oturum koşullarını zorlaştırdığını anlatan Candan, şunları söyledi:

“Ankara Anlaşmalılar 4 yılın sonunda ücretsiz ve sınavsız süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. 16 Mart 2018’de aniden açıklanan kararla süresiz oturum başvuruları durduruldu. 3 aylık bir belirsizlik sürecinden sonra Ankara Anlaşmasız süresiz oturum koşullarının daha sıkılaştırıldığı açıklandı. Süresiz oturum başvurusu için gereken süre 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı, kişi başı 2 bin 389 sterlin yani yaklaşık 17 bin lira başvuru ücreti getirildi. Ayrıca dil ve kültür sınavı gibi koşullar getirildi.”

“En büyük problem bu yeni kuralların zaten burada yerleşip işini kurmuş 12 bin 500 kişi ile ailelerine de uygulanıyor olması.” ifadesini kullanan Candan, “Biz bu geriye dönük uygulamanın kanun dışı olduğunu düşünen bir grup Ankara Anlaşmalı gönüllü insan olarak İngiliz İçişleri Bakanlığına dava açmış bulunuyoruz. Amacımız da bu değişikliklerden burada olan kişiler olarak muaf tutulmak.” diye konuştu.

Türk İş İnsanları Birliği, geçen eylülde Yüksek Mahkemeye başvurarak İçişleri Bakanlığına dava açma izni istemiş, mahkeme kasımda gerekli izni vermişti.

YENİ DÜZENLEME

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere’de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, Mart 2018’de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959’da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere’de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.