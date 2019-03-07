Birleşik Krallık Hazinesi anlaşmasız Brexit gümrük planı istedi

Morgan, Hammond’ın medyada yer alan bazı haberlerin yönetimin ithalata yönelik ek gümrük vergilerini yüzde 90 düşüreceğine ilişkin savları doğrulamasını isterken, şu uyarıyı yaptı: “Söz konusu indirim, ticaret politikaları kapsamında Birleşik Krallık tarihinde görülen en büyük liberalleşmeye işaret eder. Eğer durum buysa, bu indirim ekonomiyi oluşturan farklı sektörler ve farklı bölgeler üzerinde önemli etkilere sahip olur.”

Morgan, parlamentoda gerçekleşecek olan Brexit oylaması öncesinde yönetime ticaret politikaları hakkında detaylı bilgi verme çağrısı yaparken, detaylarının paylaşılması durumunda oy kullanacak bakanların söz konusu ticaret politikalarından etkilenebileceğini belirtti. Medyada daha önce yer alan haberlerde Parlamento Üyesi Greg Clark, anlaşmasız Brexit’in kesinleşmesi durumunda Londra’nın buna göre bir ticaret politikası hazırlayacağını belirtirken, Ticaret Sekreteri Liam Fox da gelecek hafta parlamentoda yapılacak oylama öncesinde bakanların yönetimin ticaret politikaları hakkında bilgilendirileceğini söylemişti.