 “Kısıtlı imkanları en verimli şekilde kullanacağıma söz veriyorum”

ENFIELD Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Enfield Belediye bütçesinden yapılan kesinti hakkında basın açıklaması yaptı.

Belediye bütçesi kesintisi hakkında bilgi veren Çalışkan, ileriki dönemleri kapsayan sürede belediye tarafından yapılacak olan çalışmalar ve planlamalar hakkında da şöyle bilgi verdi:

“Başbakan Theresa May liderliğindeki ulusal Conservative hükümeti hayati önemdeki harcamaları keserek, tasarruf politikaları uygulamaya devam ediyor. Conservative hükümet 2010’dan beri Enfield Belediyesi’nin bütçesinin yarısını kesti. Kesintiler 160 milyon poundu geçti. Tüm bunlara ek olarak Conservative hükümet, bütçemizden bu yıl 18 milyon pound, 2020-2021 dönemi için de 12 milyon pound kesti.

Bütçemize yapılan kesintiler Conservative hükümetin ve o hükümeti destekleyen Conservative belediye meclisi üyelerinin politikalarının sonucudur. Kamu hizmetleri kıyımının önüne geçmenin tek yolu, halkımızın hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu servislere kaynak sağlayacak Labour Partisi hükümetinin iktidara gelmesidir. Labour Partisi iktidara gelip bu kesintilere son verinceye kadar, Enfield Belediyesi olarak hizmetlerimizi bu kesintiler yüzünden size en iyi şekilde sunmak için bazı zor kararlar almak zorunda kaldık. Örneğin, hükümetin 2,46 milyon pound haftalık çöp toplanması için verdiği ödeneği kesmesi nedeniyle çöp ve geri dönüşümlerin toplanması konusunda değişiklik yapmaya mecbur kaldık. Çöplerin toplanmasındaki değişiklik, belediye sakinlerimizin önceliği olan sokakların temizliğini sağlamak ve yasalara aykırı çöp boşaltmanın önüne geçmek için ek 500 bin pound yatırım yapmamıza imkân verecek.

“ENFIELD SAKİNLERİNE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERECEĞİZ”

Merkezi hükümetin kesintilerinin olduğu bu zor dönemde, yeni bütçemiz sayesinde Enfield sakinlerine en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Conservative hükümetin kesintileri altında Labour Partisi değerleri uyarınca en güçlü ve en adil bütçeyi hazırladık. Halkımızın en çok ihtiyaç ve destek duyduğu hizmetlerimizi koruduk.

Tüm bu kesintilere karşın, bu sınırlı imkanlarla yerel sakinlerimize en iyi hizmeti sunmak konusunda kararlı ve azimliyim. Bunu yaparken, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı desteklemeye ve en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bölgemizde gençlere yönelik giderek artan şiddet olaylarını kabul edemeyiz. Polis teşkilatımız ile beraber Enfield’i daha güvenli bir yer yapmaya kararlıyız. Bunun için, azaltılan bütçemize ve belediyenin sorumluluğu olmamasına rağmen, ek olarak 16 polis memurunun daha işe alınması için kaynak sağlayacağız. Belediyemizin sınırları içinde suçların önlenmesi ve polis soruşturmalarına katkı sağlamak amacıyla güvenlik kameralarının konulması için 1 milyon pound kaynak aktaracağız. Ayrıca bu seneki bütçemizde gençlere yönelik şiddet ile mücadele için 500 bin pound fon ayırdık. Conservative Parti kesintileri nedeniyle sadece Enfield’ta polis sayısı 241 azaldı.

“ÇOCUK, YAŞLI VE ENGELLİLERE DESTEK OLACAĞIZ”

Yeni bütçemiz sayesinde Çocuk Hizmetleri’ne 1 milyon pound aktarıyoruz. Böylece daha çok sosyal hizmet uzmanı ve belediye çalışanı işe alarak çocuklarımızı korumaya ve onların gelişimine en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışacağız. Ayrıca belediye olarak 11 milyon pound ile yaşlı ve engelli sakinlerimizin Londra’daki ulaşımlarına destek olacağız.

Belediyemizdeki sosyal evlerin kalitesini arttırmak için emlak yenileme programımızı başlatıyoruz. Bu ekip sosyal evleri her yıl ziyaret ederek durumlarını belirleyecek ve tamirlerini gerçekleştirecek. Yardıma ihtiyaç duyan sakinlerimizi tespit edecek. Bu şekilde yıllardır ihmal edilen sosyal konutları daha hızlı bir şekilde tamir edebileceğiz.

“ENFIELD TOWN CENTRE’İN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 6 MİLYON POUND”

Enfield Belediyesi yerel ekonomiye ve ilçe merkezlerine de destek verecek. Geçtiğimiz günlerde Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a yaptığımız başvurunun başarı ile sonuçlanması sonrasında Enfield Belediyesi, Enfield Town Centre’in dönüşümü için 6 milyon pound hibe aldı. Aynı şekilde yatırımcılarla görüşerek Edmonton Green’in dönüşmesi için çalışıyoruz.

Enfield Belediyesi’ne lider olduktan sonra ilk önceliklerimden biri gözde projemiz Meridian Water’in kontrolünü belediyenin yetkisi altına almak oldu. Bu şekilde Enfield’a düşük maliyetli konut projeleri kazandıracağız. Meridian Water ayrıca ilçemize değer katan iş imkanları da yaratacak. Biliyoruz ki bölgemizdeki bazı vatandaşlarımız faturalarını ödemekte oldukça zorlanıyor. Giderek artan sayıda bölge sakinimizin aşevlerine muhtaç kalması gerçekten büyük bir utançtır. Enfield Belediyesi düşük ücretli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın belediye vergisini ödemeleri için destek vermeye devam edecek.

“KISITLI İMKANLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYA SÖZ VERİYORUM”

Bu yıl İngiltere’de kadınların oy kullanma hakkını elde etmesinin yüzüncü yılı. Bu dönemde Enfield Belediyesi’nin ilk kadın lideri olarak seçilmiş olmaktan büyük gurur duyuyorum. Eğer merkezi Conservative hükümetin kesintileri olmasaydı bu dönüşümü gerçekleştirmek çok daha kolay olurdu. Onun için Labour Partili belediye meclis üyeleri olarak Labour Partisi yönetimindeki bir iktidara ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Labour Partisi iktidara gelip kesintilere son verinceye kadar Enfield Belediyesi’nin sahip olduğu kısıtlı imkanları en iyi ve en verimli şekilde sizler için kullanmaya söz veriyorum.”