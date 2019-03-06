Londra’daki bıçaklama suçlarına yeni önlem MET Polisi Londra’nın merkezinde özellikle Soho ve Westminister bölgesinde gece yaşantısının yoğun olduğu bölgelerde bıçaklanma ve uyuşturucu suçlarına yönelik yeni bir uygulamaya geçti.

Londra’da gece yaşantısının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşan bıçaklanma ve uyuşturucu suçlarına karşı Met Polisi yeni bir uygulamaya geçerek suç oranını en aza indirgemeye çalışacak.

Özellikle hafta sonları gece hayatının yoğun olduğu bölgeleri seçen suçluları yakalamak için belli noktalara dedektörler koyan polisler, arama yaparak şüpheli olan insanları durduruyor.

Scotland Yard aynı zamanda cadde üzerinde sivil giyinimli bir şekilde dolaşan polislerin görevlendirilerek şüpheli gördükleri insanları aradığı belirtti.

Westminster Baş Müfettişi Andy Brittain, “Bıçak suçu kontrol altına alınana kadar bu operasyonlarla Westminster’in her yerinede bu uygulamaları devam ettireceğiz” dedi.

Geçen gece yapılan aramalarda A ve B sınıfı uyuşturucu taşıyan üç kişinin gözaltına alındığını belirten Brittain, bu uygulamaların etkili olduğunu ve caydırıcı olmaya başladığını belirtti.

Artan çete olaylarına dikkat çeken Brittain, aileleri uyararak çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Çocukların bu tür çete ve grupların içine müdahil olmaması için aile ve okullardaki eğitimin esas alınması ve önemsenmesi gerektiğini belirten Brittain, buna ilişkin gereken sorumluluğu herkesin alması gerektiğini aktardı.

City Hall rakamlarına göre Westminster, 12 ay içinde Ocak 2019’a kadar kaydedilen 922 bıçaklanma suçları ile Londra’nın en çok etkilenen ilçeleri arasında olduğu gözlemlendi.