Ankara Anlaşmalılar için kritik davanın tarihi belli oldu İngiltere, Türkiye ile yapılan ve ülkedeki oturma iznini kapsayan Ankara Anlaşması’nda değişikliğe gitti. Değişiklik nedeniyle 12 bin 500 Türk mağdur oldu. Türkler şimdi İngiltere içişleri bakanlığına açtıkları ve 7 Mart’ta görülecek davayı bekliyor.

İngiltere, Türkiye ile imzalanan Ankara Anlaşması’nda değişikliğe gitti. İngiltere’de iş kuran Türk vatandaşları mağdur oldu. Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere’ye yerleşip burada iş kuran Türk vatandaşları, 16 Mart 2018’e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Ancak İngiltere’de bir gecede değiştirilen yeni kurallarla süresiz oturum için beş yıl ikamet, kişi başı £2.389 yani 17.000 TL başvuru ücreti ile dil ile kültür sınavı şartları getirildi. Kuralların değişmesiyle mağdur olan 12 bin 500 Türk var.

Türk girişimciler haklarını aramak için İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, hali hazırda Ankara Anlaşması’yla vizesini almış olan Türk girişimcilerin, kuralların değişmeyeceğine dair meşru bir beklentisi olduğunun mahkemede savunula bilirliğine hükmetti. Davaya izin verdi.

Yasal mücadele kapsamında Türk girişimcilerin İngiltere İçişleri Bakanlığı’na açtığı dava 7 Mart’ta görülecek. Onlar şimdi mahkemenin kazanılmış olan haklarını geri vermesini ve yeni kuralların kendilerine yönelik işletilmemesine yönelik bir karar bekliyor.