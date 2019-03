Efsane müzik grubunun solisti evinde ölü bulundu

Prodigy solisti Keith Flint evinde ölü bulundu. The Sun gazetesi, Flint’in pazartesi sabahı Londra’nın Essex banliyösündeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi. Gazeteye konuşan polis şunları söyledi: Pazartesi günü sabah saat 08.10 sularında Kuzey Yakası’nda bulunan Brook Hill adresinde yaşayan bir sakinin sağlık durumunun kötü olabileceği hakkında bir ihbar aldık. Olay yerine intikal ettiğimizde 49 yaşındaki erkeğin ölü olduğunu gördük. Flint’in ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve kalp krizinden ölmüş olabileceği düşünülüyor.

KEİTH FLİNT KİMDİR?

Sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Keith Flint, grubun diğer üyeleri gibi İngiltere’nin Essex şehrinde doğup büyüdü. Burada ilkokul ve lise öğrenimini tamamladı.

1980ların sonlarında bir müzik klubünde Liam Howlett ile tanıştı. Howlett’in şarkılarını dinledikten sonra onla çalışmak istediğini belirtti.

Aslında Flint ilk başlarda bir dansçıydı, fakat 1996 yılında “Firestarter” adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı.Bunun üzerine The Prodigy’nin sıradaki teklisi olan “Breathe” nin geri vokalliğini yaptı. Bundan da çok beğeni topladıktan sonra “Serial Thrilla” ve “Fuel My Fire” teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı. Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş-geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint’i bir medya odağı haline getirdi. 2002’de “Baby’s Got a Temper” teklisinde Flint ve Howlett bazı anlaşmazlıklar içine girdiler. Flint bu şarkıda vokallik yapmadı. Onun yerine “Hodride” teklisinde yer aldı. Son çıkan Prodigy albümü “Invaders Must Die” da “Take Me to the Hospital”, “Run with the Wolves” ve “Colours” şarkılarında vokallik yaptı.