Londra’da istismar suçları yüzde 63 oranında arttı Londra’da polis tarafından kaydedilen aile içi taciz suçlarının sayısı, yayınlanan istatistiklere göre son yedi yılda yüzde 63 oranında arttı.

İstatistiksel raporlarda, başkentteki istismar suçlarının artmasıyla beraber Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şiddete maruz kalmış kadınlar ve kızları desteklemek ve hizmetlerini finance etmek için 15 milyon pound bütçe ayrıdıklarını aktardı.

Belediye Başkanlığı Polislik ve Suç İdaresi tarafından rapor edilen rakamlarında Londra’daki taciz ve aile içi şiddet olaylarının 2011 ve 2018 yılları arasında üçte iki oranında arttığı tespit edildi.

Raporlar ve istatistikler Londra’daki bu tür mağduriyet olaylarının dörte üçünün kadınlardan oluştuğunu ve mağduriyetin ve yoksuksulluğun biraz daha belirgin olduğu bölgelerde daha yaygın olduğu gözlemlendi.

Barking ve Degenham bölgesinde 1000 kişi başına 12.6’lık bir oranla en fazla suçun yaşadığı bölge olarak saptandı. Bununla beraber Kingston Upon Thames ise en düşük suç oranıyla sıralamanın en sonunda yer aldı.

Yayımlanan raporda aynı zamanda Londra’daki tecavüz olaylarına da dikkat çekildi. Mart 2012 ile Mart 2018 yılları arasında taciz ve tecavüz suçlarının 4000’den fazla artış gösterdiği ve bunun oransal karşılığının yüzde 134 artış olduğu şekilde belirtildi.

Belediye Başkanı Khan, “ İlimizde tanıdıkları tarafından öldürülen insane sayısı şok edici ve tehlikeli suçluların üstesinden gelmek ve mağdurların ihtiyaç duyduğu gereksinimleri sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım” dedi.