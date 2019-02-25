Prens Harry’den hamile eşine tuhaf soru: Benden mi?

4 saat önce
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Resmi bir ziyaret için Fas’ta bulunan İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry, eşi Meghan Markle’ın beklediği bebeğin kendisinden olmadığını söyleyerek şaka yaptı. Bununla da yetinmeyen Prens Harry, “Benden mi?” diye sorarken eşinin şakaya bir hayli güldüğü görüldü.

Asni kentinde bir okulu ziyaret eden Sussex Dükü ve Düşesi, yaklaşan ebeveynlikleri konusunda öğretmenlerden gelen tebrikleri kabul etti.

BBC tarafından çekilen görüntülerde, bir öğretmenin “Hamileliğiniz nedeniyle sizi tebrik etmek isterim” sözleri üzerine Prens Harry, eşine dönerek “Dur bir dakika, sen hamile misin?” diye sordu.

Hamileliğinde yedi ayı geride bıraktığı belirtilen Meghan Markle ise eşine “Sürpriz” diyerek yanıt verdi. Harry’nin “Benden mi?” diye sorması üzerine Düşes gülmekten katıldı.

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