Annesini öldürdü, parçalara ayırdı, bir kısmını ise pişirip yemiş

4 saat önce
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İspanya’da bir kişi, annesini öldürüp binden fazla parçaya ayırdı ve bir kısmını kendisi yiyerek, bir kısmını ise köpeğine yedirdi. Tutuklanan şahsın, daha önce de annesine saldırıdan ötürü suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İspanya’da yaşayan Alberto Sanchez Gomez isimli bir kişi, 66 yaşındaki annesi Maria Soledad Gomez’i öldürdüğünü itiraf etti.

İspanyol gazete En Mundo’nun aktardığı olaya göre, annesini öldüren Gomez ayrıca annesinin cesedinin bazı kısımlarını pişirdi ve iç organlarını çöpe attı.

Gomez’in itirafı üzerine soruşturmayı genişleten polis ise, öldürülen kadının vücudundan kalan parçaların 6 büyük saklama kabında bulunduğunu keşfetti.

Gomez ayrıca, annesinin pişirdiği parçalarını yediğini ve bir kısmıyla da köpeğini beslediğini söyledi.

Konuyla ilgili El Pais’e konuşan bir polis ise, Gomez tarafından öldürülen kadının çok küçük parçalara ayrıldığı ve cinayetin üzerinden zaman geçtiği için cesedin bozulduğunu söyledi ve kalıntıların otopsi yapılmak üzere Adli Anatomi Enstitüsü’ne gönderildiğini açıkladı.

Öte yandan, Gomez’in uyuşturucuya bağlı suçlardan kaydı olduğu ve daha önce annesine şiddet uyguladığı da öğrenildi. Salırgan hapse atılırken, aynı zamanda psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulmasına karar verildi.

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