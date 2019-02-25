“Sala’nın pilotu temel hatalar yaptı”

Bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın pilotunun lisansının kazanın gerçekleştiği günkü hava koşullarında uçuş yapmaya uygun olmadığı ve uçuş planında temel hatalar yaptığı ortaya çıktı.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi tarafından hazırlanan raporda, Sala’nın pilotu David Ibbotson’un uçuş planında bir dizi ‘temel hata’ yaptığı görüldü.

​Raporda, Sala’yı Nantes’tan Cardiff’e götürmek üzere yola çıkan Ibbston’un sadece ‘özel uçuş lisansı’ sahibi olduğu, yani ticari uçuş yapmaya uygun olmadığı belirtildi.

Rapora göre ayrıca, pilotun sahip olduğu lisans kapsamında görüş açısı düşük havalarda uçuş yapmamayı kabul etmiş sayıldığı ancak Sala’yı taşıdığı gece havanın oldukça bulutlu ve görüş açısının düşük olduğu yazıyor.

Öte yandan, Ibbston’un uçuş belgelerinde uçağın lisans numarasını da yanlış yazdığı ortaya çıktı.

​Raporda ayrıca, uçak enkazının hiç görülmemiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafta uçağın üç parçaya ayrıldığı, kanatlarının ve kuyruğundan bazı parçaların ise kaybolduğu görüldü.

​Sala’yı Nantes’tan Cardiff’e taşıyan özel uçak 21 Ocak’ta kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi’nde kaybolmuş, uçağın enkazı deniz dibinde bulunmuştu.

Yetkililer daha sonra enkazda henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir ceset bulunduğunu açıklamıştı.

Pilotun ve Arjantinli oyuncunun hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıklayan Guernsey adası yetkilileri 24 Ocak’ta arama kurtarma çalışmalarına son vermişti. Bu kararın ardından futbolcuların öncülüğünde yürütülen bağış kampanyası ile 300 bin euro’dan fazla para toplanarak çalışmalar yeniden başlatılmış ve Sala’nın cansız bedeni uçaktan çıkarılmıştı.

Pilot Ibbotson’un cesedine ise hala ulaşılamadı.