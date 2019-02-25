“Brexit’i ertelemek çözüme katkı sağlamaz”

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit’i ertelemenin her hangi bir çözüm sağlamayacağını sadece ayrılma konusundaki büyük kararın ötelenmiş olacağını belirtti.

Avrupa Birliği – Arap Ligi zirvesi için Mısır’da bulunan May “50nci maddenin uzatılması, süreçte bir erteleme, parlamentoda bir kararın çıkmasına, bir anlaşma yapılmasına yardımcı olmayacaktır.” dedi.

Ayrıca ertelemenin, kelime anlamında olduğu gibi karar verme anının gelmesini öteleyen bir şey olduğunu ve çözüme katkı sağlamayacağını vurgulayan May mart ayı sonuna kadar çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. May Şarm el-Şeyh’te yaptığı görüşmelerde diğer AB liderlerinin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden sorunsuz ve düzenli bir şekilde ayrılması konusunda kararlı olduğunu gördüğünü belirtti.

TUSK: BREXİT’İ ERTELEMEK RASYONEL BİR DAVRANIŞ OLUR

Fakat AB liderleri May’le hemfikir değil gibi görünüyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması konusunda görüş birliği olmadığı için süreci 29 Mart’tan daha ileri bir tarihe ertelemenin rasyonel bir adım olacağını belirtti.

May’le görüşmesinden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında Tusk “Bu durumda ertelemenin doğru bir adım olacağına inanıyorum, ama Başbakan May hala böyle bir senaryodan kaçınabileceğine inanıyor.” dedi.

Tusk bunun kendilerinin amacı ya da planı olmadığını fakat 29 Mart’a yaklaştıkça erteleme ihtimalinin yükseldiğini ifade etti.

BUNDAN SONRA TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Brexit tarihine 32 gün kaldı. May hükümeti bu süre içerisinde parlamento ve AB ülkelerini ortak bir paydada buluşturmak için çaba sarfediyor. Fakat masada düzensiz ayrılık, erteleme ya da Brexit’in tamamen iptali gibi ihtimaller de bulunuyor. Pek bir aydan biraz fazla kalan süre içerisinde takvim nasıl işleyecek?

27 ŞUBAT – DESTEK OYLAMASI

May Salı günü parlamentoda yapacağı bir konuşmada müzakerelerde nasıl bir ilerleme kaydedildiği konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Sonrasında milletvekilleri konuları tartışma imkanı bulacak ve ilerlemenin nasıl olacağı konusunda oylama yapılacak.

May’in kendi partisinden bazı milletvekilleri ve bakanlar bu oylamanın May’e kördüğümü çözmesi için verecekleri son şans olacağını belirtiyor

12 MART’A KADAR – YENİDEN MÜZAKERE EDİLEN ANLAŞMANIN OYLANMASI

May 12 Mart’a kadar AB liderleri ile görüşüp yeni bir anlaşma ile parlamentoya gelme sözü verdi. May’in büyük bir hezimet yaşadığı ilk anlaşma oylanmadan önce parlamentoda 5 gün boyunca tartışıldı. Bu defa o kadar uzun bir tartışma olup olmayacağı ise henüz belli değil.

21-22 MART – AB ZİRVESİ

AB ülkeleri liderleri Brüksel’de bir araya gelecek. Bu zirve bir son dakika anlaşması için bir fırsat olabilir ya da düzensiz Brexit’ten kaçınmak için bir erteleme için son şans olacak.

23-24 MART – SON HAFTASONU

Eğer zirvede bir anlaşma ihtimali doğarsa, yetkililer detayları halletmek için haftasonu çalışmaya devam edebilir. Buradan parlamento onayı şartıyla Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesi kararı çıkabilir.

25-29 MART – SON HAFTA

Eğer bir anlaşma sağlanırsa, parlamento bu günlerde, muhtemelen salı günü, oylama yapabilir. Avrupa Parlamentosu da anlaşmayı aynı hafta içerisinde geçirebilir.

29 MART – BREXİT GÜNÜ

Eğer May parlamentodan onaylanan bir anlaşma sağlayamazsa İngiltere düzensiz bir şekilde Avrupa Birliği’nden ayrılacak. Ya da yeni bir anlaşma sağlama umuduyla 50nci maddenin uzatılmasını talep etmek zorunda kalabilir. AB’nin bu talebi kabul edip etmeyeceği ise bilinmiyor.