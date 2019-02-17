Londra’da sarı yeleklilere polisin müdahalesi sert oldu

Londra’da dünkü sarı yelekliler eylemlerinde polis, 6 kişinin gözaltına alındığını duyururken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin eylemcilere sert müdahalesi ise tepki çekti.

2 saat önce
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Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etme amacıyla başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere yayılan sarı yelekliler eylemleri 14’üncü haftasında devam ediyor.
Londra’da dün Piccadilly Meydanı ve Westminister’ı kapsayan bölgede yapılan eylemlerde Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 6 kişinin gözaltına alındığını ve iki polisin de yaralandığını duyurdu: “16 Şubat Cumartesi günü Whitehall ve Piccadilly’deki ‘sarı yelekliler’ eylemlerinde altı kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler sorgulama için polis merkezine götürüldü. Soruşturmalar devam ediyor. “Eylemler sırasında düzeni sağlamaya çalışırken iki polis yaralandı ve tedavileri için hastaneye kaldırıldı.”
Londra polisinin eylemcilere müdahale sırasında sert davranması ise büyük tepki çekti

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