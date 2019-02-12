İngiltere’nin Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması

BAE Ekonomi Bakanı Sultan bin Said el-Mansuri, İngiltere’nin AB’den çıkmasından sonra, Körfez ülkeleriyle muhtemel bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelerde bulundu.

Dubai’de düzenlenen 7. Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında düzenlenen “Uluslararası Ticaret ve Geleceğe Dair Beklentiler” temalı oturumda konuşan Mansuri, İngiltere’nin AB’den çıktıktan sonra, aralarında BAE’nin de olduğu Körfez ülkeleriyle, muhtemel bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

İNGİLTERE GÖRÜŞMELERİ

İngiltere’nin birlikten çıkmasının, BAE şirketlerine ekonomik yansıması olmasını beklemediğini ifade eden Mansuri, bu şirketlerin gerçek hiçbir riskle karşılaşmadan, durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu kaydetti.

İngiltere, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı. İngiltere’nin normal sürece göre, AB’den 29 Mart’ta ayrılması gerekiyor.

Dubai’de dün başlayan ve 3 gün sürecek olan 7. Dünya Hükümet Zirvesi’ne, 140 ülkeden 4 binden fazla kişi katılıyor.