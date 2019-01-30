Londra’daki Türk kuaförler Paris’i salladı

LONDRA’NIN önde gelen popüler kuaförlerinden Fatih Işık ve Salim Aktaş, geçen hafta düzenlenen Paris Fashion Week’te hünerlerini sergiledi.

Paris Fashion Week’e davet edilen kuaförlerimiz dünyanın önde gelen Gue Pei, Ramikadi Ziadnakad ve Celia Krithairoti gibi dünya markalarıyla beraber çalışıp çok güzel bir defile sundular.

Katıldığı Paris Fashion Week hakkında Londra Gazete’ye Genius Hair Studio ortaklarından konuşan Fatih Işık, Londra’da yaşayan ve mesleğini sergileyen bir Türk olarak Paris’te böylesi önemli bir moda haftasında hünerlerini sergilemenin oldukça guru verici olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü modellerin saçlarını dizayn etmek ve başarılı bir defile sunmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Fatih Işık, Haziran ayında yeniden bir moda haftasında yer alacağının da müjdesini verdi.

Paris’te yaşadığı deneyim ve başarı ile ilgili güzel geri dönüşler aldığını ve modellerin saçlarını dizayn ettiği sırada çekilen fotoğrafların, dünyaca ünlü modellerin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldığını ifade eden Fatih Işık, “Kuaför arkadaşım Salim Aktaş ile böylesi dünyaca ünlü organizasyonlarda yer almak beni oldukça gururlandırdı. Hiçbir sorun yaşamadan defilemizi sonlandırdık. Herkes yaptığımız dizaynları çok beğendi. Haziran ayında tekrar davet edildik. Organizasyonla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Saçlarını dizayn ettiğimiz modeller kendi sosyal medya hesaplarında fotoğraflarımızı paylaştı. Böylesi organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz” dedi.

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