Londra’daki havalimanlarında yeni uygulama

Otonom teknolojilerde gelinen nokta bu tür araçların her gün yeni bir alanda karşımıza çıkmasına neden oluyor. Bunun son örneklerinden biri de Londra’nın en işlek havalimanlarından biri olan Gatwick’de karşımıza çıktı. Havalimanında başlatılacak üç aylık test programı kapsamında araçları otopark alanına otonom robotlar taşıyacak.

Söz konusu pilot program ağustos ayında Gatwick’teki devasa otoparkın B bölgesinde uygulanmaya başlanacak. Fransız bir şirket olan Stanley Robotics’in geliştirdiği ve kendi kısaltması olan Stan adını verdiği otonom robotlar üzerindeki forklift benzeri ekipman yardımıyla otomobilleri bulunduğu yerden alıp park alanına taşıyacak. Sürücü aracını otoparkın önündeki özel alana park edecek ve dokunmatik ekrandan rezervasyonunu onaylayacak. Buradaki sistem aracı tarayarak boyutlarını hesaplayacak ve uygun boşluğa taşınması için bir otonom robot tahsis edecek.

TOPLAM KAPASİTEYİ %50 ORANINDA ARTTIRACAK

Yetkililer bu sistem sayesinde otopark kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Çünkü herhangi bir kapı açma payına ihtiyaç olmayacağı için araçlar birbirine çok daha yakın olacak. Bu da park alanına %50 oranında daha fazla araç sığdırılabilmesine imkan sağlayacak. Pilot programın başarıyla sonuçlanması halinde uygulama C ve D bölgelerine de taşınacak. Bu sayede otoparkların toplam kapasitesi 6 binden 9 bin araç civarına çıkarılacak. İlk etapta B bölgesinde 270 adet otonom robot görev alacak.

Aslına bakılırsa, alanı genişletmeden otopark kapasitesini arttırmak için otonom robotları kullanan ilk havalimanı Gatwick değil. Stan isimli robot valeler 2017 yılında ilk tanıtıldığında Lyon- Saint-Exupéry Havalimanı ile de bir partnerlik anlaşması imzalanmıştı.