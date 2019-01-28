5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

Belçika’da 20 yaşındaki genç 5 günlük makarna yediği için hayatını kaybetti.

2008 yılında Belçika’nın Brüksel kentinde 20 yaşındaki AJ isimli genç, mutfak tezgahında duran 5 günlük makarnayı yedi. AJ kısa süre sonra kendisini kötü hissetmeye başladı.

Zehirlendiğini düşünen AJ bol bol su içti. Olayın gecesinde birkaç kez kusan AJ’in cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Metro’da yer alan habere göre 20 yaşındaki talihsiz gencin ölüm sebebi yıllar sonra bulundu. AJ’in ölümüne ‘bacillus cereus’ adlı bakterin neden olduğu açıklandı. Bacillus cereus’un su ve süt gibi maddelerde bulunduğu belirtildi. Bu sebeple AJ’in su içerek toksinleri atmayı denemesi de işe yaramadı. 20 yaşındaki gencin öldüğünde karaciğerlerinin iflas ettiği ifade edildi.