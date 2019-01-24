Eski İskoçya Başbakanı Salmond gözaltına alındı

7 saat önce
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İskoçya’nın eski başbakanı Alex Salmond polis tarafından gözaltına alındı.

İskoçya Polisi, “64 yaşındaki bir adamın” gözaltına alındığını ve hakkındaki raporun savcılığa gönderileceğini açıkladı.

Salmond’ın neyle suçlandığı henüz açıklanmadı. Ancak İskoçya hükümeti, Salmond hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış, polis de konuyu incelemeye almıştı.

İki kadınla ilgili cinser istismar iddiaları, Salmond’ın başbakan olduğu 2013 yılına kadar gidiyor.

Salmond, hakkındaki iddiaları reddediyor.

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