Necdet Topçu’nun dostlarından son mesaj

YAŞAMA veda eden Necdet Topçu hakkında yakın dostları, meslektaşları ve sevenleri duygularını Londra Gazete ile paylaştı.

Necdet Topçu’nun aramızdan ayrılışı toplumda derin hüzne neden oldu.

Necdet Topçu’nun, yakın dostları, meslektaşları ve sevenleri acılarını şöyle paylaştı:

Akın Uysal (Eski TTFF Başkanı)

Söyleyecek söz bulamıyorum. Değerli bir dostu, bir spor adamı ve iyi bir gazeteciyi kaybettik. Başından bu güne kadar TTFF’de hep birlikteydik. Bu gün ayrılıp gitmesi bizi derinden etkiledi. Çok üzgünüz, kendisine rahmet diliyorum.

Faruk Eskioğlu (Açık Gazete)

Necdet’i erken yaşta kaybettik. Toplumun sessiz kahramanlarındandı. Toplumda spor camiasında pek çok ilki gerçekleştiren ekibin arasındaydı. Hiç bir zaman öne çıkmak istemezdi. Mütevazı olduğu kadar kocaman bir kalbi vardı. Çevresinde sevilirdi. Necdet’in yerinin doldurulabileceğini de sanmıyorum. Üzgünüz…

Asım Dilaver (Spor hocası)

Londra’da Türkçe konuşan toplum, değerli bir evladını, emekçisini kaybetmiştir. Yorulmak ve durmak bilmeden yaşamının son dakikalarına kadar Türkçe konuşan topluma, özellikle spor alanında ter akıtan gençlere değer biçilmez hizmetler vermiştir. Samimi, öz ve güzel bir kardeşimizi kaybetmenin burukluğunu yaşıyoruz. Onu tüm güzellikleri ile konuşmalarımızda misafir etmeye devam edeceğiz.

Mirişah Safa (Gazeteci)

Çok değerli arkadaşımız, meslektaşım Necdet Topçu’nun vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. En son bir ay önce telefonla konuşmuştuk. Uzun yıllar Hürriyet Londra Ofisinde beraber çalıştık. Spora olan tutkusunu bilmeyen yoktu. Her hafta sonu maçlara gider, sonsuz spor bilgisi ile şevkle, sevgiyle haber ve yorumunu yazardı. D’Arblay Street’teki Hürriyet ofisinde karşılıklı masalarımızda neşe ile Necdet’in anlattığı fıkralarla yoğun günün nasıl geçtiğini anlamazdık. Ender, Tayfun ve Necdet üçlüsü ofisimizin vazgeçilmezleriydi. İlk önce Ender’i, ardından Tayfun’u kaybettik. Şimdi de Necdet. Hepsinin ruhu şad olsun. Yolun ışıklarla dolsun sevgili Necdet. Allah ailene, Londra’daki Türk spor toplumuna, bizlere sabırlar versin. Bir eksildik. Güle güle, mekanın cennet olsun…

Öcal Çakartaş (Eski Binatlı Kulübü Başkanı)

Necdet kardeşimize öncelikle Allah rahmet etsin. İşini severek yapan bir adamdı. Türk Ligi’nin hiç bir zaman bulamayacağı kadar güzel bir gazeteciydi. Kendisini çok arayacağız. Vefatı hepimizi derinden etkiledi nur içinde yatsın Necdet kardeşimiz.

Ercan Vuranlar (Olay Gazetesi Kurucusu)

Necdet Topçu kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm basın camiasının ve Londra Türk Toplumunun başı sağ olsun. Londra’da yıllarca beraber çalıştığımız Necdet Topçu’nun hakkı ödenemez. Londra’da amatör spora büyük katkı sağlayan, yağmur çamur demeden Hakcney’deki maçlara gidip, amatörce top peşinde koşan Türk gençlerinin fotoğraflarını çekip onlara heyecan katan değerli spor yazarı arkadaşımı çok arayacağız. Sırasıyla Londra Hürriyet, Olay gazetesi, Londra Postası, London Gazete’de çalışan Necdet Topçu’ya Allahtan rahmet diliyorum. Güle güle güzel insan.

İhsan Fatih Erdem (Gazeteci)

Seni kaybetmiş olmanın üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Seni çok özleyeceğim güzel insan. Mekanın cennet, kabrin nur olsun.

Ender Kalkan (Antrenör)

30 senedir bu memleketteyim ve hep sporla ilgilendim. Geldiğim günden bu yana Necdet hep bizimle birlikte idi. Bu memleketin gelmiş geçmiş en iyi spor yazarıydı. Vefatına anne babamı kaybetmiş gibi üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Serdar Sarı (TTFF Başkanı)

Necdet Topçu’yu yaklaşık 20 yıldır tanıyordum ve onu kaybetmenin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Türk Toplum Futbol Federasyonu’na katıldığım ilk günden itibaren Necdet Topçu’yu tanıyorum, kendisi benim ailemin bir parçası olmuştu. Necdet Topçu, Türk toplumun önde gelen fedakar ve dürüst spor yazarıydı. TTFF liglerini yıllarca yakından takip etmiş ve bütün maçlara otobüsle yetişen Necdet abimiz, yıllarca TTFF’nin canlı bir arşivi olmuştu. Dolayısıyla, bir bakıma Türk toplumunun arşivi kaybettik. Yerini kimse dolduramayacak, çok değerli ve iyi kalpli bir abimizi kaybettik. TTFF olarak bu yılki federasyon kupamız Necdet Topçu anısına olacak. Necdet abimize rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun. Toplumumuz hizmetlerini unutmayacaktır.

Ümit Çıkıkcıoğlu (LTM Başkanı)

Necdet abimiz aramızdan çok erken ayrıldı. Kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Necdet Topçu temiz, dürüst ve tarafsız bir değerdi. Necdet Topçu’yu yaklaşık 30 yıldır tanıyorum, bizim için tarih adamıydı. Tarafsız ve işine çok saygılı bir spor yazarıydı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.

Erdoğan Baca (Yeniboğaziçi Doğanspor Kulüp Başkanı)

Necdet Topçu’nun ölümü duyunca dünya başıma yıkıldı. Necdet tanıdığım en muazzam spor emekçisiydi. İnsan olarak da çok saygılı, fedakar ve güzel kalpli bir kardeşimizdi. Kendisi haksızlığa karşı asla boyun eğmedi, kalemi kuvvetli ve birçok kişiye örnek bir varlıktı. Toplum için büyük bir kayıp, yeri asla dolmaz. Aramızdan çok erken ayrıldı Necdet kardeşimiz, başımız sağ olsun.

Kemal Soyer ( Veteran Ligi Sorumlusu): 1990 yıllarından beri Tayfun Paşa aracılığıyla tanışmıştık. O günden bu güne kadar hiç ayrılmadık ve hep beraberdik. Necdet Topçu uzun yıllardır Türk toplumuna ve TTFF’ye hizmet vermiştir. Bundan dolayı kendisine her zaman minnettar kalacağız. Necdet Topçu ile birlikte gitmediğimiz maçlar ve toplantılar kalmamıştı. İkimiz de araba kullanmıyorduk fakat yıllarca toplu taşıma araçlarıyla o taraftan bu tarafa görevimizi icra ettik. Necdet Topçu çok iyi bir insandı, güçlü bir kalemi vardı ve çok değerli bir kardeşimizdi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, onu asla unutmayacağız. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum mekanı cennet olsun.

Faruk Zebci (Gazeteci)

Necdet Topçu’nun vefatı hepimizi derin bir yasa boğdu. Yıllardır Türk toplumuna ve sporuna büyük hizmetleri oldu. Bu güne kadar Londra’da tanıdığım en büyük spor yazarıydı. Yeri doldurulamaz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun.

Koray Palaz (Türkiye’de Antrenör)

Necdet abimizi 15-16 yaşlarımdan beri tanıyorum. Gerek futbol hayatımda gerekse teknik direktörlük hayatımda bana her zaman destek oldu. 2019 yılına, en acı haber olan Necdet abinin vefatıyla başladık. Çok üzgünüm. Çok değerli bir abimiz aramızdan ayrıldı. Tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. Tüm İngiltere’nin, Londra futbol camiasının ve basın camiasının başı sağ olsun.

Halil Yetkinlioğlu (Gazeteci)

Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi, çok güzel, çok doğru bir spor yazarımızı kaybettik. Londra’da herkesin çok sevdiği biriydi. Bir eksildik bugün. Necdet Topçu, arkadaş ve meslektaş olarak çok başka bir insandı. Kendisine bu mesleğin içinden bir hayat formu kurmuş yaratıcı bir insandı. Kariyerist heveslere hiç kapılmadı. İşi kendisinden daha önemliydi. Hastaneye gidip geldiğini biliyordum. Her zaman olduğu gibi bu kez de gereken tedavi ardından hemen bilgisayarının başına geçerek, spor haberlerini gazetesine göndereceğini sanıyordum. Bu kez yanılmışım. Bir yıldızı daha aramızdan ayrılan diğer yıldızların yanına gönderdik. Bir dönem gazetemiz Hürriyet’in de spor haberleri sorumluğunu üstlendi. Gelmiş geçmiş en iyi spor editörüydü bence. Şu bir gerçek ki, kimse onun eline su dökemez. Büyük ustaya Allah’tan rahmet diliyorum. Yeri asla doldurulamayacak.