Güle güle güzel insan!

Gazetemizin kuruluşundan beri Spor Editörlüğünü yürüten, yılların emektar gazetecisi Necdet Topçu, 21 Ocak 2019 Pazartesi günü, yatmakta olduğu Londra Whittington Hastanesi’nde, 63 yaşında hayata veda etti.

Uzun yıllardır sağlık problemleri ile boğuşan, kalbinin zayıflaması ile birlikte vücudunun farklı fonksiyonları gittikçe yavaşlayan, son aşamada iç organlarının gerektiği gibi çalışmaması üzerine hastaneye kaldırılan ve ağır bir ameliyat geçiren Topçu, son bir haftadır yoğun bakımda tutuluyordu. Ameliyattan sonra kalbinin tamamen zayıf düştüğü ve nefes almakta dahi zorlandığı gözlemlenen yazarımız Topçu’nun zamansız ölümü Londra’da yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında büyük üzüntü yarattı.

Londra yaşam serüveni 1992 yılında başlayan Topçu, 1956 yılında Bursa’da doğdu, Türkiye’deki yaşamının büyük bölümünü İstanbul’da geçirdi. Gazetecilik yaşamına Türkiye’de başlayan Topçu, Londra’ya ilk gelişinde Hürriyet gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Spor muhabirliği alanında uzmanlaşan genç gazeteci, kendisini kısa zamanda Londra spor camiası içerisinde kabul ettirip sevdirmesini başardı.

Hürriyet gazetesindeki başarılı çalışmalarından sonra, 1995 yılında, o zamanlar Londra’da başarılı bir yükselişe geçen Toplum Postası gazetesinde görev yapmaya başladı. Londra’da yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıslı toplumların futbol başta olmak üzere tüm spor aktivitelerine Toplum Postası’nda ayrıntılı yer vermeye başlayan Topçu, kısa zamanda Londra spor dünyasının otoriter spor editörü oldu.

Etkili spor haberciliğine, 2001 yılından beridir Londra Gazete’de devam eden Topçu, 25 yıldan beridir yaptığı yerel spor haberleri ile Londra spor camiası ile içli dışlı oldu. Spor haberciliğinin yanında, gazetemizdeki haber bölümüne de büyük katkıları olan Topçu, genç gazeteci arkadaşlara da rol modellik yaptı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun yayınladığı yıllık spor dergilerini de hazırlayan yazarımız, Londra’daki birçok kulübün yayınladığı broşür, dergi ve diğer kaynaklara katkılarda da bulundu. Hayallerinden biri olan kendi aylık spor dergisini yayınlama konusunda süreklilik kazanan bir girişime imza atmamış olsa da, Topçu, kısa bir süre yayınladığı Londra Spor dergisinin editörlüğünü de yürüttü.

Teknolojiyi de yakından takip eden Topçu, gazetemizin internet üzerinde etkili olmasına, Facebook ve diğer sosyal medyadan takip edilmesine de büyük katkılar sağladı. Gazetemizin haftalık yayınlanmasına karşın, internette yaptığı günlük haber ve güncellemelerle okuyucuların artmasında ve Londra Gazete’nin sürekli gündemde kalmasında etkili oldu.

Sağlığının iyi olmadığı, zaman zaman haftalar boyu hastanede kalmak zorunda olduğu dönemlerde dahi, gazetemizin spor sayfalarını hiçbir zaman aksatmayan Topçu, Spor Editörlüğü görevini yürüttüğü süre içerisinde tek bir hafta dahi haberlerini eksik bırakmadı.

Ailesi Türkiye’de yaşayan Necdet Topçu’nun cenazesi Türkiye’ye gönderilecek.