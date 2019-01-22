İngiltere’de ekonomik ve psikolojik şiddet, aile içi şiddet sayılacak İngiltere'de hükümet, yasalardaki aile içi şiddet tanımını, psikolojik ve ekonomik şiddeti de kapsayacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor.

Parlamentoya sunulan tasarı yasalaşırsa, partnerlerin birini diğerine ekonomik açıdan bağımlı kılacak “manipülatif” eylemler aile içi şiddet kapsamında değerlendirilecek. Örneğin partnerin banka hesaplarına erişimini engellemek ya da işe gitmesini önlemek için araba anahtarı saklamak suç sayılacak.

Aile içi şiddet kavramını ilk kez fiziksel şiddetin ötesine taşıyacak düzenleme, insan hakları kuruluşları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Tasarı, failin mağdura yaklaşmasını ya da avukatı aracılığıyla mahkemede sorgulamasını da engelleyecek hükümler içeriyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecindeki tartışmalar nedeniyle ilk olarak 2017’de gündeme getirilen düzenlemenin ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins, yasadaki tanımın neden genişletilmesinin planlandığını açıklarken şunları söyledi:

‘Ekonomik şiddet korkunç bir istismar şekli’

“Ekonomik şiddet, korkunç bir istismar şekli ve yıllarca süren bir baskı döngüsü olabilir. Bu, banka hesaplarını kontrolüne geçirmek, kadının haberi olmadan kredi almak, hatta kadının arabasının anahtarlarını çalarak işe geç kalmasına ve dolayısıyla işini kaybederek ekonomik açıdan bağımlı hale gelmesine neden olmaya kadar her şey olabilir.

“Bir kişiye çalışamayacağını söylemek, o kişinin hayatı üzerinde olağanüstü derecede ağır bir baskı kurmak demektir. Tasarıyla bu tür zorlayıcı davranışları aile içi şiddet olarak gördüğümüzü ve bunun fiziksel şiddet kadar yasa dışı olduğunu söylüyoruz.”