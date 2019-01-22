Polisin halka dağıttığı video ile ünlü olan hırsız Londra’da yakalandı

3 saat önce
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Londra’da Friends dizisinin yıldızlarından David Schwimmer’a benzerliği ile sosyal medyada viral olan bir hırsızlık zanlısı, yargılandığı mahkemeye çıkmadığı için Wimbledon’da gözaltına alındı.

36 yaşındaki Abdulah Husseini, Blackpool kentindeki mahkemeye çıkmadığı için aranıyordu. Mont, telefon ve cüzdan hırsızlığıyla suçlanan Husseini çarşamba günü mahkemeye çıkacak.

YILDIZ OYUNCU KARŞILIK VERDİ

Lancashire polisi, Husseini’yi yakalamak için bir kasa bira taşırkenki fotoğrafını dağıtmış, fotoğraf David Schwimmer’a benzerliği nedeniyle sosyal medyada viral olmuştu. Videodaki benzerliği farkeden Schwimmer da benzer bir video çekerek karşılık vermişti.

Husseini, hakkında çalıntı mal bulundurma suçlaması nedeniyle ayrı bir dosyadan da aranıyordu.

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