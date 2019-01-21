Dr. Teoman Sırrı’dan üzücü haber

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’ten onur ödülü sahibi, Türkçe konuşan toplum tarafından sevilen ve tanınan Dr. Teoman Sırrı geçirdiği boyun fıtık ameliyatı nedeniyle hastalarını muayene edemeyeceğini açıkladı.

Sırrı’nın ameliyatı başarılı oldu ancak tedavi süreci uzaması nedeniyle hastalarını kabul edemeyecek.

Uzun yıllardır İngiltere’de hizmet veren Dr. Teoman Sırrı, tatil dönüşü boyun fıtığı dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Beklenmedik rahatsızlıktan dolayı ameliyat olan Dr. Teoman Sırrı, Harringay’de uzun yıllar hizmet verdiği muayene merkezinde artık hastalarına hizmet veremeyeceğini belirtti.

RANDEVUSU OLANLARIN DİKKATİNE

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı artık muayene hizmetine son veren Dr. Teoman Sırrı, Londra Gazete aracığıyla muayene merkezindeki tüm randevuların iptal olduğunu duydurdu.

Dr. Teoman Sırrı tüm hastalarından özür dileyerek, uzun yıllar topluma hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sırrı, beklenmedik sağlık sorunlarından dolayı üzülerek bu hizmete son vermek zorunda olduğunu ifade etti.

Londra Gazete olarak Dr. Teoman Sırrı’ya geçmiş olsun dilleriz ve özveri ile yıllarca Türkçe konuşan topluma hizmet verdiği için teşekkür ederiz.