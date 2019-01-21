Eğitimini İngiltere’de tamamlamak isteyenlere büyük imkan

TÜRKİYE Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Londra’da ilk açıköğretim sınavlarını gerçekleştirdi.

Dünyada 18 ülkede Açıköğretim Ortaokul ve Lise eğitim hizmeti veren Milli Eğitim Bakanlığı, İngiltere’de de hizmet vermeye başladı. Eğitimini yarıda bırakanlar veya sıfırdan başlamak isteyenlere fırsat sunan Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim sınavlarına başvurmak için herhangi bir yaş sınırı veya TC vatandaşı olma zorunluluğu gibi bir şart bulunmuyor.

Ortaokul ve lise eğitimi yanı sıra üniversite eğitimi almak isteyenler için de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Londra’da eğitim fırsatı tanıyor.

LONDRA’DA İLK SINAV YAPILDI

Londra Gazete’ye konuşan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, dünya genelinde 18 ülkede hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Dairesi’nin hizmetlerini bu yıl Londra’ya taşıdığını söyledi. Londra’da ilk açıköğretim sınavlarının 19 – 20 Ocak 2019 tarihlerinde yapıldığını belirten Başyemenici, eğitimini yarıda bırakan, tamamlayamayan veya yeni başlamak isteyen kişilere ortaokul ve lise eğitim hizmeti sunduklarını ifade etti.

MEB RESMİ SİTESİNDE BAŞVURU YAPILABİLİR

İlk sınavın Ocak ayında yapıldığını ve ileriki dönemlerde belirli periyodlarda sınavların tamamlanacağını kaydeden Başyemenici, açıköğretim sınavlarına başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunluğu veya herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını söyledi. Sınav dilinin Türkçe olduğunu hatırlatan Başyemeneci, açıköğretime kayıt olmak isteyenlerin TC Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden online olarak başvurabileceğini ve aokyurtdisi.meb.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini söyledi.

Açıköğretim lisesinden mezun olan kişilerin Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) da bulundukları ülkede katılarak avantajlı bir şekilde Türkiye üniversitelerini kazanma imkanı olduğunu ve de Türk üniversitelerinden de Avrupa ülkelerine nakil yapma imkanlarını olabileceğini hatırlatan Başyemeneci, bu avantajdan yararlanmak isteyen kişilerin bir sonraki sınavlar için başvuru yapması çağrısında bulundu.

SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Londra’da, Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Orta Okul ve Lise sınavlarının ikincisi 13 – 14 Nisan 2019’da, üçüncüsü ise 29 – 30 Haziran’da yapılacak. Daha ileriki tarihlerde yapılacak sınavlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesine başvurması gerekiyor.

İNGİLTERE’DE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Orta okul ve lise eğitimi yanı sıra Londra’da üniversite eğitimi almak isteyenler için de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, online kayıt, online ders materyali sunuyor ve sınavlarını Londra’da yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açköğretim Fakültesi, lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans öğrenimi imkanı da sunuyor.

Londra Gazeteye konuşan Anadolu Üniversitesi Açköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Murat Ak Yıldız, lisans eğitimi hakkında Londra Eğitim Müşavirliği ve anadolu.edu.tr/acikogretim/yurtdisi-programlari/bati-Avrupa-programlari adresinden ve yüksek lisans hakkında tezsizyl.anadolu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alınabileceğini söyledi.