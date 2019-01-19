İngiliz milyarder iş adamı, hastalığıyla birlikte 3 çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi

“Birisi bana balyozla vurmuş gibi hissettim.” MoneySupermarket.com sitesinin kurucularından 54 yaşındaki iş adamı Richard Mason, doktorların ona 2 yıl önce kistik fibrozis teşhisi koymasının ardından hissettiklerini böyle anlatıyor.

En büyük şok, Mason’un genetik ve ileri düzeyde bir hastalığa sahip olması değildi. Mason bu hastalığın onu çocukluğunda kısırlaştırdırdığını da öğrendi. Bu da eski eşi Kate’ten olan 3 çocuğun biyolojik babası olmadığı anlamına geliyordu. BBC Radyosu’na konuşan Mason, “Bana kistik fibrozisin erkekleri kısır bıraktığı ve çocuk sahibi olmanın son derece ender olduğu söylendi” dedi ve ekledi: “Ben teşhisin yanlış olduğunu düşündüm ama doktorlar emindi ve eski eşimle konuşmam gerektiğini söyledi.” Richard Mason şimdiki eşi Emma’nın hamile kalamamasının ardından doktora gitmişti. Mason daha sonra 2007’de boşandığı 20 yıllık eşi Kate’i sorguya çekti. Kate, 19 yaşındaki ikizler Ed ve Joel ile 23 yaşındaki Willem’in onun çocukları olduğunu söyledi ancak DNA sonuçları bunun tersini ortaya koydu.”Sürekli babanın kim olduğunu düşünüyordum. Bildiğim her şey çökmüştü” diyen Mason eski eşini “babalık dolandırıcılığı” suçlamasıyla mahkemeye taşıdı ve Kasım ayında Kate ona 320 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 4 bin lira) ödemeyi kabul etti.

Boşanma sonrası Kate 5 milyon sterlin (yaklaşık 34 milyon lira) almıştı. Ancak yargıç Kate’in çocuklarının biyolojik babasının kimliğini gizli tutmasına izin verdi. Mason’un avukatlarından Roger Terrell, İngiliz Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Eski eşi babanın ismini açıklamak istemedi. Neden bilmiyoruz. Bu nedenle mali bir anlaşma yapmayı tercih etti” dedi.Bilgi için ödül “Bir noktada çocuklar biyolojik babalarının kim olduğunu bilmek isteyebilir. O zaman bu bilgiye sahip olurum. Arkadaşlarımdan biri mi bilmiyorum. Bana yakın biri olabilir…Hayatınızda böyle bir gizem olunca ve muazzam boyutta etkileyince herkes bu bilgiyi öğrenmek ister” diyen Mason, biyolojik babanın kimliğini ona bildirenlere 6400 dolar (yaklaşık 34 bin lira) ödül verecek.

İngiliz The Daily Mail gazetesi ise Mason’ın babanın Kate’in 1990’lı yıllarda çalıştığı Barclays Bankası’ndaki iş arkadaşlarından biri olacağına inandığını yazdı. BBC, Kate’e ulaşmaya çalıştı ancak bir yanıt alamadı. Davdan sonra çocuklarından ikisi Mason’la konuşmayı bıraktı. Daily Mail’e konuşan Mason, “Facebook’ta ne yaptıklarına bakıyorum ve kalbim kırılıyor. En büyük oğlum kısa süre önce mezun oldu ama davet bile edilmedim” dedi. İkizlerden biri Ed, Mason ile teması sürdürüyor. Ancak Joel, Mason’un tavırlarını eleştiriyor. Daily Mail’e konuşan Joel “Mason çok manipulatif, birlikte olmak istemeyeceğiniz biri. Bunu 15 yaşlarındayken fark etmiştim. Richard benim babam ve gerçek babamı aramayacağım. Bizim varlığımızdan bile haberi olmayabilir” dedi.