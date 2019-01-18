Hackney’de Homofobik saldırı: 9 kişi hapis cezası aldı

42 dakika önce
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Londra’nın Hackney bölgesinde, 5 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ‘homofobik saldırı’ zanlısı 9 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Met Polisi tarafından verilen bilgiye göre 24 yaşındaki Hüseyin Onel, 30 yaşındaki Mehmet Tekağaç, 27 yaşındaki Onur Ardiç, 20 yaşındaki Guven Ulas, 30 yaşındaki Mustafa Kızıltan, 22 yaşındaki Serkan Kızıltan, 21 yaşındaki Ümit Kaygisiz, 24 yaşındaki Yasam Erdoğan, 23 yaşındaki Turgut Adakan 17 Ocak Perşembe günü Wood Green Crown Mahkemesinde hapis cezasına çarptırıldı.

2018 Mayıs ayında meydana gelen saldırıda, zanlılar bir bar önünde tartıştıkları kişilere zararlı madde içeren sıvı püskürtmek ve darp etmek suçlarından suçlu bulundu.

 

 

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