Brexit’te ‘B’ planı için yeni tarih açıklandı

İngiltere Parlamentosu’nda, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapılacağı açıklandı.

Başbakan Theresa May, Parlamento’nun Salı günü Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından, “B Planı”nı Pazartesi günü açıklayacağını söylemişti.

Theresa May’in açıklayacağı plan, 8 gün sonra Parlamento’da oylanacak.

May, hükümetinin Çarşamba akşamı güvenoyu almasının tüm muhalefet partilerinin liderleriyle görüşmek istedi ve görüşmelere başladı.

ANA MUHALEFET LİDERİ CORBYN, MAY İLE GÖRÜŞMEDİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise May ile görüşmek için, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini devre dışı bırakmasını şart koştu.

May henüz Corbyn’nin bu talebine olumlu yanıt vermedi.

Corbyn, May’in anlaşmasının artık çöktüğünü, AB ile yeni bir anlaşma müzakere edecek yeni bir hükümete ihtiyaç olduğunu, bu yüzden de erken seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor.

İşçi Partisi gibi ilk etapta İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin devre dışı bırakılmasını isteyen Liberal Demokrat Parti’nin lideri Vince Cable ise May ile görüştü.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve (Galler’in bağımsızlığını savunan) Plaid Cymru’nun Avam Kamarası’ndaki liderleri ile Yeşil Parti’nin tek milletvekili de May ile bir araya geldi.

SNP, Liberal Demokrat Parti, Plaid Cymru ve Yeşil Parti her halükarda ikinci bir Brexit referandumu istiyor. SNP, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin devre dışı bırakılmasınının yanı sıra, Başbakan May’in, Brexit sürecini başlatan Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyma sürecini uzatma ve ikinci Brexit referandumuna gitme ihtimallerini de değerlendirmesini takep ediyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin azınlık hükümeti Salı günü, dışardan destek veren ve mevcut Brexit anlaşmasına karşı çıkan Kuzey İrlanda’nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi’nin desteğiyle 306’ya karşı 325 oyla güvenoyu almıştı.

İngiltere Parlamentosu Çarşamba günü Brexit anlaşmasını ise 202’ye karşı 432 oyla reddetmişti.

Bu, İngiltere’nin modern tarihinde bir hükümeitn Parlamento’da aldığı en büyük yenilgiydi.