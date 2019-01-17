Ceylan bulundu, sağlık durumu iyi

İngiltere’nin başkenti Londra’da 13 Ocak tarihinden beri kayıp olan 27 yaşındaki otizmli Türk kızı Ceylan Diyenli dün akşam bulundu.

Londra Gazete’ye konuşan baba İsmail Diyenli kızı Ceylan’ın bulunduğunu müjdeleyerek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TÜRK RESTORANINDA BULUNDU

Ceylan’ın bulunmasında yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Diyenli, “Kızımız bulunduğu için çok mutluyuz. Sağlık durumu çok iyi. Ceylan, Müslüman bir ailenin evinde kalıyordu. Ona çok iyi baktılar. Kızım acıktığı için ona bir restoranda karnını doyurması için para verdiler. Ceylan bir Türk restorana gitti. Orada Ceylan’ı görenler tanıyıp hemen polisi aradı. Daha sonra kızımı orada bulduk. Sağlık durumunun iyi olmasına çok sevindim. Kızım ailesine çok düşkün bir çocuktur. Ailesini görmeden bir dakika bile yaşayamaz. Bizler mutlu bir aileyiz. Kaybolduğu zaman çok endişelendik. Ceylan bu zamana kadar hiç yalnız dışarıya çıkmadı bu yüzden kaybolduğu zaman çok korktu. Kızımıza sağ salim kavuştuğumuz için mutluyuz” dedi.

“YARDIMCI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Baba Diyenli, konuyla ilgili polis araştırmasının sürdüğünü ifade ederken, herhangi bir tutuklama olmadığını sözlerine ekledi. Polisin, Ceylan’ın yanlarında bulunduğu aileyle ilgili araştırma yaptığını kaydeden baba Diyenli, “Kızım, yanında olduğu ailenin kendisine iyi baktığını söyledi. Polisin konuyla ilgili araştırması devam ediyor. Ceylan’ın sağlık durumu kontrol edildi, herhangi bir rahatsızlığı yok. Ben annemi yakın zamanda kaybettim. O yüzden ailemle birlikte Trabzon’a gidiyoruz. Bu sürede bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.