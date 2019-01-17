Belirsizlik konut piyasasını vurdu

Yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki üç ay boyunca konut piyasasının ciddi bir düşüş yaşayacağı söylendi.

Royal Chartered Surveyors Enstitüsü üyeleri yaptıkları tespitlere göre, yüzde 28’lik bir oranla satışların önümüzdeki üç ay içinde düşmesi iddia edildi.

Ekim 1998’den itibaren piyasada böyle bir düşüsün yaşanmadığı vurgulandı.

Brexit’ten kaynaklanan belirsizlikten dolayı özellikle konut piyasasının etkilendiği ve İngiltere’nin tüm bölgelerinde satışların düştüğü söylendi.

Ayrıca, ev fiyatlarının Aralık ayında artmaktansa düşüş gösterdiğini ve net satışların ise yüzde 19’luk oran ile azaldığı kaydedildi.

Yeni alıcı talepleri ise Aralık ayında ciddi bir düşüş yaşadı.