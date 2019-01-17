Saat 19.00’da uçak bileti almayın! Havayolu şirketleri ve seyahat acentalarının karşılaştırmalı fiyat sonuçlarını tarayan Skyscanner, akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet alınmamasını öneriyor.

Havayolu şirketleri ve seyahat acentalarını tarayarak karşılaştırmalı fiyat sonuçları ortaya çıkaran Skyscanner 19:00-22:00 arasında bilet alınmamasını öneriyor.

En ucuza uçak biletini ne zaman satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

En ucuza uçak bileti almak için Ocak ayını tercih etmelisiniz.

Peki hangi gün en ucuza uçak bileti bulabilirsiniz?

Bunun için haftanın en uygun günü Pazar!

Peki saat kaçta uçak biletini daha ucuza satın alma şansınız var?

7/24 bilet alma şansınız var; ancak en uygun saat 05:00…

Peki kesinlikle hangi saatte uçak bileti almamalısınız?

Skyscanner, akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet alınmamasını öneriyor.