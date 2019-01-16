Mürüde Mehmet’in ‘Yüzen Adalar’ı, Kış Işıkları Festivali’nde sergilendi

İNGİLTERE’DE yaşayan Sanatçı ve Öğretmen Mürüde Mehmet, Canary Wharf Kış Işıkları Festivali’nde sergilenen ‘Yüzen Adalar’ isimli çalışmasıyla, atık bilincine dikkat çekti.

Canary Wharf Kış Işıkları Festivali 16 Ocak Çarşamba günü halka açıldı.

Her yıl yoğun ilgi gören ve yaklaşık 24 bin ışıktan oluşan ücretsiz kış festivali, muazzam sanat eserlerini İngiltere’de yaşayan vatandaşlarla buluşturuyor.

Özellikle her yıl gerçekleşen Canary Wharf Kış Işıkları Festivali’nde öne çıkanlar arasında muazzam görüntüsüyle sergilenen ışıklar bulunuyor.

Halka açık ve ücretsiz olan festival, finans merkezinde bulunan 21 dış mekanda 26 Ocak tarihine kadar açık olacak.

Sanat topluluğu Squidsoup tarafından düzenlenen Canary Wharf Kış Işıkları Festivali, ziyaretçilerin sürekli renk değiştiren binlerce parlayan kürenin ipler arasında dolaşmasına fırsat yarattı. Ayrıca festivalde, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış heykel sergilenecek.

‘Yüzen Adalar’ ismindeki sergi, sanatçı ve öğretmen Mürüde Mehmet ve çocuk öğrencileri tarafından üretildi.

Mürüde Mehmet ile birlikte çalışan Tower Hamlets’deki çocuklar, Canary Wharf’ın suyollarında yüzecek olan parlayan heykelleri üretti.

Sanat eseri, tek kullanımlık plastik şişelerin yarattığı atık bilincini arttırmayı hedefliyor.

Sergilenen diğer sanat eserleri, bir balinanın göğüs kafesine, çok renkli bir ışık labirentine ve parlak bir ağaçlık ormanına benzeyen dev bir aydınlatmalı tünel içeriyor.