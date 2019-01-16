Ceylan’ın annesi konuştu: Ceylan hala kayıp!

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 27 yaşındaki otizmli Türk kızı Ceylan Diyenli’nin annesi Sevgi Diyenli kızının hala kayıp olduğunu söyledi.

Londra Gazete’ye konuşan Sevgi Diyenli kızı Ceylan’ın 13 Ocak Pazar gününden beri kayıp olduğunu ve hala bulunamadığını ifade etti.

Yapılan kayıp ihbarı ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Londra polisi harekete geçerken, Ceylan’ın annesi şu açıklamayı yaptı:

“Kızım 13 Ocak Pazar gününden beri kayıp. Hala bulunamadı. Az önce birisi arayıp kızımın Dalston bölgesinde görüldüğünü söyledi. Polis ile birlikte görüldüğü bölgeye gidiyoruz. Umarım en yakın zamanda buluruz.”