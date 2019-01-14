Mecliste ‘hava kirliliği’ tartışması: “Soluduğumuz hava, Londralıları öldürüyor”

LONDRA Meclisi üyeleri, ülkenin havasını temizlemeyi amaçlayan yeni bir stratejinin yasal olarak bağlayıcı hedefleri içermesi gerektiğini söyledi.

Bugün yayınlanan Temiz Hava Stratejilerinde hükümet, 2030 yılına kadar ülkenin çoğunda partikülleri azaltmak için “cesur bir yeni hedef” belirleme sözü verdi.

Londra Meclisinin çevre komitesinden politikacılar stratejiyi memnuniyetle karşıladılar, ancak yeterince ayrıntılı olmadığı ve “yasama gücü” bulunmadığı konusunda uyardılar.

Labour Parti Londra Meclisi çevre sözcüsü Leonie Cooper şunları söyledi:

“Nihayet bu stratejiye sahip olmak iyi olsa da, bu büyük ölçüde ayrıntılı olmayan bir şey. Hükümetin daha ileri gitmesine ihtiyacımız var ve yerel yetkililere ve Londra belediye başkanına etkili bir uygulama sağlamak için gerekli kaynakları nasıl sağlayacaklarını kesin olarak belirlemeli. İddialı bir plan var, ancak hükümetin bunu nasıl başaracakları konusunda net olması gerekiyor.”

Meclis çevre komitesinin başkanı Caroline Russell şunları ekledi:

“Stratejiyi, bir bütün olarak, ayrıntılı, son tarihlere bağlayıcı ve uygulanan hedefleri görmek istiyoruz. Londralıların belirli yakıtların yasaklanması gibi zarar verebilecek kirletici maddelere maruz kalmalarını azaltacak önlemleri memnuniyetle karşılarken, yasama organları tarafından desteklenmeleri gerekiyor. Londralıların havayı temizlemek için yasal olarak uygulanabilir bir hakkı olmalıdır. Soluduğumuz hava savunmasız Londralıları öldürüyor.”