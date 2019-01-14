Londra’ya soğuk hava dalgası ve kar geliyor

2 saat önce
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İngiltere son yılların en soğuk kışını yaşamaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bugünden itibaren hava sıcaklığının Moskova’nın bile altına düşeceğini kar yağışlarının da olabileceğini açıkladı.
Soğuk hava, Londra’da ve ülkenin güney kısımlarında da etkisini gösterecek. Meteoroloji uzamanları, Londra’da azda olsa kar yağışının olma ihtimali olduğunu ve vatandaşların buna göre plan yapmaları gerektiğini söyledi.
 
Hava sıcaklığının Cuma gününden itibaren ciddi seviyelere düşeceğini söyleyen uzmanlar, hafta sonunda ise soğukların devam edeceğini ve akşam saatlerinde eksi derecelerin altına düşeceğini belirttiler.
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