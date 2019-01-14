Londra’ya soğuk hava dalgası ve kar geliyor

İngiltere son yılların en soğuk kışını yaşamaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bugünden itibaren hava sıcaklığının Moskova’nın bile altına düşeceğini kar yağışlarının da olabileceğini açıkladı.

İngiltere son yılların en soğuk kışını yaşamaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bugünden itibaren hava sıcaklığının Moskova’nın bile altına düşeceğini kar yağışlarının da olabileceğini açıkladı.